T24’ten usulsüzlüğe ‘Usulsüzlük yokmuş’ kılıfı! Faruk Bildirici ne der bu işe?

CHP’nin 16 Eylül’e ertelenen bugünkü kurultay ceza davasında tanık olarak dinlenen Adem Soytekin, müteahhitliğini yaptığı 350 dairelik projede Kiptaş'ın oluşturduğu 100 kişilik bir "VIP liste" bulunduğunu öne sürdü. Bu listede CHP'yle bağlantılı belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ve kurultayda aday olan isimlerin yer aldığını iddia eden Soytekin, hâkimin "Bu daireler ne amaçla satıldı" sorusuna karşılık "Bize amacı söylenmedi. Bu dairelerin kimin alacağını Kiptaş belirledi" karşılığını verdi. Soytekin, hâkimin "Bu dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenmesine ilişkin bilgin görgün var mı" sorusuna ise "Siyasi olmadığım için böyle bir şey takip etmedim" dedi.

HEPSİ KURULTAYDAN ÖNCEYDİ

Soytekin, sözleşmeye göre satış onayının Kiptaş'ta olduğunu, tapuda işlem yapma yetkisini ise müteahhitlik firması olarak kendilerinde olduğunu kaydetti. Soytekin, şunları söyledi: "350 daire satıldık. 100 daireyi Kiptaş ayırdı. Buna VIP liste dendi. Bunların ödeme seçeneklerinde kolaylıklar vardı. Hiçbir vade farkı yoktu. Bunları cazip kılan hem fiyatı hem ödeme seçenekleriydi.”

100 dairenin diğerleriyle aynı anda satışı çıkarıldığını belirten Soytekin, dairelerin tümünün şaibeli kurultaydan önce Aralık 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında bir ayda satıldığını kaydetti.

FARUK BİLDİRİCİ NEREDESİN?

T24 ise Soytekin’in ifadesinde anlattığı ‘kurultay öncesi belirlenen 100 kişilik vip listedekilere daire dağıtıldığı’ sözlerini ‘usulsüzlüğü bilmiyorum’ başlığı ile usulsüzlük yokmuş gibi göstermeye çalıştı.

T24’ün algı operasyonuna ‘medya ombudsmanı’ diye geçinen Faruk Bildirici’nin ne diyeceği merak konusu oldu.