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Gündem T24’ten usulsüzlüğe ‘Usulsüzlük yokmuş’ kılıfı! Faruk Bildirici ne der bu işe?
Gündem

T24’ten usulsüzlüğe ‘Usulsüzlük yokmuş’ kılıfı! Faruk Bildirici ne der bu işe?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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T24’ten usulsüzlüğe ‘Usulsüzlük yokmuş’ kılıfı! Faruk Bildirici ne der bu işe?

CHP’nin şaibeli kurultay davasında bugün Adem Soytekin ifade verirken, T24 adlı fondaş site Soytekin’in sözlerini algı operasyonu ile yayınladı. Haberin başlığını ‘Usulsüzlüğü bilmiyorum’ ifadesiyle usulsüzlük yokmuş gibi veren T24, haber detayında ise KİPTAŞ’ta dairelerin VİP Liste üzerinden çok sayıda CHP’liye kurultay öncesi verildiğine yönelik Soytekin’in iddialarına yer verdi. Usulsüzlüğü usulsüzlük yokmuş gibi veren T24’ün algı operasyonu dikkat çekerken, ‘medya ombudsmanı’ diye geçinen Faruk Bildirici’nin bu işe ne diyeceği merak konusu oldu.

CHP’nin 16 Eylül’e ertelenen bugünkü kurultay ceza davasında tanık olarak dinlenen Adem Soytekin, müteahhitliğini yaptığı 350 dairelik projede Kiptaş'ın oluşturduğu 100 kişilik bir "VIP liste" bulunduğunu öne sürdü. Bu listede CHP'yle bağlantılı belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ve kurultayda aday olan isimlerin yer aldığını iddia eden Soytekin, hâkimin "Bu daireler ne amaçla satıldı" sorusuna karşılık "Bize amacı söylenmedi. Bu dairelerin kimin alacağını Kiptaş belirledi" karşılığını verdi. Soytekin, hâkimin "Bu dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenmesine ilişkin bilgin görgün var mı" sorusuna ise "Siyasi olmadığım için böyle bir şey takip etmedim" dedi.

HEPSİ KURULTAYDAN ÖNCEYDİ

Soytekin, sözleşmeye göre satış onayının Kiptaş'ta olduğunu, tapuda işlem yapma yetkisini ise müteahhitlik firması olarak kendilerinde olduğunu kaydetti. Soytekin, şunları söyledi: "350 daire satıldık. 100 daireyi Kiptaş ayırdı. Buna VIP liste dendi. Bunların ödeme seçeneklerinde kolaylıklar vardı. Hiçbir vade farkı yoktu. Bunları cazip kılan hem fiyatı hem ödeme seçenekleriydi.”

100 dairenin diğerleriyle aynı anda satışı çıkarıldığını belirten Soytekin, dairelerin tümünün şaibeli kurultaydan önce Aralık 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında bir ayda satıldığını kaydetti.

FARUK BİLDİRİCİ NEREDESİN?

T24 ise Soytekin’in ifadesinde anlattığı ‘kurultay öncesi belirlenen 100 kişilik vip listedekilere daire dağıtıldığı’ sözlerini ‘usulsüzlüğü bilmiyorum’ başlığı ile usulsüzlük yokmuş gibi göstermeye çalıştı.

T24’ün algı operasyonuna ‘medya ombudsmanı’ diye geçinen Faruk Bildirici’nin ne diyeceği merak konusu oldu.

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Yorumlar

Ahmet

Adem Soytekin Bey'in ifadeleri incelendiğinde, CHP'nin kurultay öncesi belirlenen 100 kişilik VIP listesine daire dağıtıldığı anlaşılıyor. Bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesi gereken önemli bir konu olması gerekirken, T24 gibi medya kuruluşları bu hususu 'usulsüzlüğü bilmiyorum' başlığıyla örtbas etmeye çalışıyorlar. Medyada gerçekleri gizlememek ve halkı bilgilendirmek vazgeçilmezdir. Faruk Bildirici gibi isimler de bu algı operasyonuna karşı sessiz kalmamalıdırlar. Bu tür yapıcı davranışların, milletvekili adayları ve belediye meclis üyeleri gibi siyasi figürlerin rüşvetle aklanmasına yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Allah, milletimizi bu karanlık oyunlardan korusun.

Hepsini Allah beter etsin

Hirsziligi savunan bu chp zihniyeti kemalist yobaz zihniyetin sahipleri de hırsız Medyası da sahtekar yalancı hırsız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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