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Teknoloji Meta gözlüklere "Konuşma Odağı" kotası geldi: Artık ayda sadece 3 saat ücretsiz!
Teknoloji

Meta gözlüklere "Konuşma Odağı" kotası geldi: Artık ayda sadece 3 saat ücretsiz!

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Meta gözlüklere "Konuşma Odağı" kotası geldi: Artık ayda sadece 3 saat ücretsiz!

Meta, akıllı gözlüklerin gürültülü ortamlarda karşıdakinin sesini netleştiren "Konuşma Odağı" özelliğini ücretsiz kullanımda ayda 3 saatle sınırlandırdı. Daha fazla kullanmak için ödeme yapmak gerekecek.

Gözlüğün en sevilen ve kalabalık ortamlarda hayat kurtaran "Konuşma Odağı" özelliğine gizli bir şekilde kota getirildi. Artık gürültülü bir kafede arkadaşınızı net bir şekilde duymak istiyorsanız, gözünüzün sürekli saatte olması gerekecek.

ÜCRETSİZ KULLANIM 3 SAAT İLE SINIRLANDIRILDI

Meta’nın yeni abonelik paketlerine ait yardım sayfalarında ortaya çıkan detaya göre gürültüyü filtreleyip karşınızdakinin sesini netleştiren bu harika özellik, ücretsiz olarak ayda sadece 3 saat kullanılabilecek.

"Ben hep gürültülü yerlerdeyim, bana 3 saat yetmez." diyorsanız, ayda 20 dolar ödeyerek "Meta One Premium" paketine geçmeniz gerekiyor ve böylelikle bu süre 15 saate çıkıyor. Yalnız belirtelim, kullanmadığınız saatler de bir sonraki aya devretmiyor.

 

İNTERNET BİLE İSTEMEYEN ÖZELLİĞE NEDEN KOTA GELDİ?

İşin en tuhaf ve kullanıcıları kızdıran kısmı ise teknik detaylarda. Bu özellik tamamen gözlüğün kendi donanımı üzerinde çalışıyor. Yani Meta’nın sunucularını yormuyor, hatta çalışmak için bir internet bağlantısına bile ihtiyaç duymuyor.

Hâl böyleyken Meta’nın bu özelliği neden ücretli hâle getirip kota koyduğu büyük merak konusu.

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