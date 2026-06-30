Ters yönde ilerlediler, ceza kaçınılmaz oldu!
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Nevşehir’de trafikte ters yönde ilerlediği görüntülenen hafif ticari araç ve otomobil sürücülerine toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı...
Nevşehir’de ters yönde ilerleyen iki sürücüye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada hafif ticari araç ile otomobilin ters yönde trafikte ilerlediği görüntülerin yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücülerin kimliği tespit edildi. Araç sürücülerine çeşitli maddelerden toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı.