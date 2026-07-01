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Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

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AA Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, kamp için Slovakya'ya gitti. Öte yandan takımın kamp kadrosu da belli oldu.

#1
Foto - Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

#2
Foto - Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Hazırlıkların İstanbul etabını tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon yurt dışı kampı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.

#3
Foto - Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

İŞTE KAMP KADROSU Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

#4
Foto - Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

İŞTE KAMP KADROSU Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

#5
Foto - Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!

İzinli olan futbolculardan Wilfried Ndidi yarın, Asım Efe Işık 4 Temmuz, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.

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