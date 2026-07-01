Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu!
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, kamp için Slovakya'ya gitti. Öte yandan takımın kamp kadrosu da belli oldu.
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Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, kamp için Slovakya'ya gitti. Öte yandan takımın kamp kadrosu da belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Hazırlıkların İstanbul etabını tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon yurt dışı kampı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.
İŞTE KAMP KADROSU Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
İŞTE KAMP KADROSU Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
İzinli olan futbolculardan Wilfried Ndidi yarın, Asım Efe Işık 4 Temmuz, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.
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