Bakan Yumaklı arpa hasadına katıldı! TMO 3 haftada alım rekoru kırdı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Eğribük Merası'nda düzenlenen arpa hasadı programına katılan Bakan Yumaklı, burada biçerdöver kullanarak arpa hasadı yaptı.

Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılı hasat döneminin bütün üreticiler için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

Bu hasat döneminde çok iyi bir yağış olduğunu belirten Yumaklı, "Son 66 yılın en iyi yağışını aldık. Hamdolsun barajlarımız doldu. Şu an itibarıyla barajlardaki doluluk oranımız yüzde 81'e ulaşmış vaziyette. Geçtiğimiz yıl malumunuz kuraklık ve zirai don gibi bazı olumsuzlukları yaşadık maalesef. Ancak Türk tarımının güçlü altyapısı hamdolsun herhangi bir şekilde bir ürünün eksikliğini bize hissettirmedi. Herhangi bir gıda problemini bize yaşatmadı." dedi.

"ARPADA DA YÜZDE 50 ARTIŞLA 9 MİLYON TONA ULAŞMAYI BEKLİYORUZ"

Yumaklı, hasadı yakından takip ettiklerini, güzel bilgiler ve veriler geldiğini söyledi.

Bu sene hasadın verimli geçtiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Eğer öngörülerimiz tutarsa bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah. Buğday ve arpa tabii ki stratejik olarak gördüğümüz 2 ürünümüz. Aynı zamanda da üretim planlamamızın en önemli ürünleri. İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece yüksek verimi ve üretimi anlatmıyor aynı zamanda üreticilerimizin de başarısını ifade ediyor çünkü dediğim gibi geçen senenin bütün zorluklarına rağmen üretimle alakalı her türlü imkanı değerlendirerek ülkemize herhangi bir problem yaşatmayan üreticilerimiz inşallah bu sene bu artışlarında bereketinden faydalanmış olacaklar. İlk hasat malumunuz 10 Mayıs'ta Aydın'da başladı. Arpada da yine 15 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başladı. Bugün itibarıyla Doğu Anadolu bölgemiz hariç, Türkiye'nin her yerinde hasat devam ediyor. Buğdayda bütün hasat oranı yani yapılmış hasat oranı yüzde 19'a, arpada da yüzde 17'ye ulaşmış durumda."

"HEP SÖYLÜYORUZ TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM BAŞKA"

Bakan Yumaklı, hasat kadar önemli diğer bir konunun da ürünün değerinde alınması olduğunu ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasa regülasyonu yapan bir kurum olduğunu vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem üreticiyi korumak hem de tüketiciyi gözetmek prensibiyle hareket ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, 20 milyon tonluk kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak, hiçbir tanesini bırakmayacak. Hem dünyadaki fiyatların, yani benzer ürünlerin fiyatlarını da Türkiye'nin üreticileriyle aynı şekilde olmamasını sağlayarak, yani daha üzerinde bir fiyat açıklayarak üretim maliyetlerini de dikkate alarak fiyat açıklanmıştı. Hep söylüyoruz, Türkiye'deki üretim başka, Türkiye'deki üretici başka. Biz bu manada devlet olarak her zaman Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki tablo ne? Şu ana kadarki tabloda görüyoruz ki ürünlerin çok büyük bir bölümü, neredeyse yüzde 60-70'lik bir bölümü Toprak Mahsulleri Ofisine geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Yine söz verdiğimiz gibi 21'inci günden başlayarak ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Biz o dönemde şunu ifade etmiştik. Tabii maalesef konuyla ilgileri olmayanlar ya da konuyu farklı yerlere çekmek isteyenler bunun da dezenformasyonunu yaptılar. 45 güne kadar demiştik. Buradaki amacımız şu, çok yoğun olan zamanlarda elimizde olmayan sebeplerle belki gecikebilir ama asla 45 günü geçmez ama bizim hedefimiz 21'inci günden itibaren ödemeleri yapmak. İnşallah bunu da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi, 650 noktada bütün Türkiye'de ekipleriyle birlikte hazır ve üreticilerimizle birlikte işlem yapmaya devam edecektir."

Yumaklı, İran kriziyle alakalı girdilerde oluşan artışları da bu yılın desteklerine ilave etmek üzere çalışma yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde talimatı olduğunu ifade etti.

"TARSİM'İ AMAN İHMAL ETMEYELİM"

İmkanlar elverdiği ölçüde bütün sınırları zorlayarak üreticinin ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ben buradan bütün üreticilerimize de seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl zirai don ve kuraklık yaşadık. Artık iklim değişikliğinden hemen hemen her konuşmamızda bahsediyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakın geçen sene o olayları yaşadık. Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana. Daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz ama önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden bütün üreticilerimize özellikle TARSİM'i yaptırmaları konusunda kendilerinden istirham ediyorum. Sigorta konusunda biraz mesafeli yaklaşıyoruz. Genel olarak ülke çapında farklı branşlarda da böyle ama iklim değişikliği konusu bizim elimizde olan bir şey değil. Bütün çiftçilerimize, üreticilerimize, devletin poliçe bedelini yüzde 70'e kadar da karşıladığını düşünürsek 'TARSİM'i aman ihmal etmeyelim' diyorum ki bir de gelir koruma sigortası devlet destekli, bu da yeni bir poliçe. Sizin emeğinizin değerini korumak üzere geliştirdiğimiz bir poliçe türü. Bunun da gene yüzde 60'ını devletimiz karşılayacak. Ekmeklik ve makarnalık buğdayla arpada eğer bir verim kaybınız olursa ya da hasat sonrası oluşabilecek fiyat farklılıklarında maliyetin altına düşen bir fiyat olursa, aradaki farkı bu poliçe karşılayabilecek. Bu konuda ben bütün teşkilatıma talimat verdim. Tek tek bütün illerde bunu anlatacaklar. Ancak buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım."

Yumaklı, biçerdöver ya da balya makinelerinden çıkan kıvılcımla devasa alanların kül olabileceğini ve bu yüzden emeklerin zayi olmaması için yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

KIRIKKALE'DEKİ YATIRIMLAR

Kırıkkale'de yapılan yatırımlara da değinen Bakan Yumaklı, Karakeçili Eğribük Mera Islah ve Amenajman Projesi için kentte bulunduklarını, bu anlayışla 2024 yılında bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını ve 5 yıl boyunca bu yol haritasını takip ettiklerini söyledi.

Projeden pozitif sonuçlar aldıklarının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırıkkale'de de 3 bin dönümlük bir alanda modern mera ıslah yöntemleri uygulamaya başlandı. Arkadaşlarımız, buradaki belediyemiz, ilgili bütün kamu kurumlarımız ve valiliğimizle ortaklaşa 2 yıl boyunca öncü bitki olarak bu mera ıslahında 10 farklı arpa çeşidi denedik. Amacımız farklı arpa çeşitlerinin buraya, bu yöreye uyumunu test etmek. Yani hangisinden daha iyi verim alacağımızı düşünmek veya bunları tespit etmek, aynı zamanda da mera ıslahını gerçekleştirmek. Bu proje 5 yıl sürecek. Yani mera verimliliğini artıracak kaliteli kaba yem üretimini de güçlendirmiş olacağız. Burada 500 dönümlük bir alan var, kullanıma uygun değil. Burada da kuraklığa uyumlu ya da uygun tuz çalısı dediğimiz son dönemde bütün meralarımızda yaygınlaştırmaya gayret ettiğimiz bitki türünü de protein değeri yüksek olması hasebiyle buralarda ekmiş olacağız ki özellikle hayvancılık yapan üreticilerimizden çok güzel de geri dönüşler aldık. Bütün amacımız sadece bugüne yönelik değil, bu yıla yönelik değil. Memleketimizin geleceğine dair tarımsal üretiminin geleceğine dair yapı taşlarını oluşturmak, kendi kaynağını üreten sürdürülebilir bir yöntemi oluşturmak. Biz inşallah Türkiye Yüzyılı'nı, güçlü Türkiye'yi güçlü tarımla güçlü üreticiyle ve güçlü kırsalla inşa etmiş olacağız. Bunu yaparken en büyük gücümüz her yerde söylüyorum, üreticilerimizin emeği ve gayretidir. Her adımımızda destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. Hemen hemen tarımla alakalı hangi konuyu kendilerine arz etmiş olsak, bu konuda derhal bizim yanımızda olacak şekilde talimatlarını veriyor."

Programa, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol ve Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ile çiftçiler katıldı.

Bakan Yumaklı, buradaki programın ardından kaymakamlık, belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.