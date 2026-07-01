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Gündem Kim yalan söylüyor? Altaylı ve TFF Başkanı arasında akraba polemiği
Gündem

Kim yalan söylüyor? Altaylı ve TFF Başkanı arasında akraba polemiği

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Kim yalan söylüyor? Altaylı ve TFF Başkanı arasında akraba polemiği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili yeni bir tartışma başladı. Hacıosmanoğlu'nun "TFF'de sadece yeğenimi işe aldım" sözlerine Gazeteci Fatih Altaylı, "Yalan söylüyor. Eşinin jinekoloğu bile orada" şeklinde yanıt vermesi gündem oldu.

Dünya Kupası’nda yaşanan başarısızlığın ardından eleştirilerin odağı haline gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili şimdi de federasyona akrabalarını ve yakın çevresini doldurduğu şeklinde iddialar gündeme gelemeye başladı.

Hacıosmanoğlu da hakkında ortaya atılan "akrabalarını ve yakın çevresini TFF'de işe aldığı" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erman Toroğlu'na konuşan Hacıosmanoğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, federasyonda görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, TFF'de bunun dışında herhangi bir yakınına ya da tanıdığına görev vermediğini savundu.

Hacıosmanoğlu, "Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz. O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler emin ol" ifadelerini kullandı.

ALTAYLI’DAN HACIOSMANOĞLU’NA ELEŞTİRİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları gazeteci Fatih Altaylı tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Kendi internet sitesindeki köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun yalnızca yeğenini değil, çok sayıda akrabası ve yakın çevresinden ismi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevlendirdiğini öne sürdü.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, Erman Toroğlu’nu aramış. Hakkındaki iddialara yanıt vermiş. Federasyonu çiftliğe çevirdiği, yakınlarını federasyona doldurduğu iddialarını yalanlamış ve “Sadece bir kişi aldım.” demiş. Ben size söyleyeyim.

Yalan söylüyor, kelime oyunu yapıyor. “Akrabalarımdan bir kişi aldım.” diyor ama tüm yakın çevresini, eşinin jinekoloğunu dahi federasyona doldurduğunu gizlemeye çalışıyor. Bakın, bundan neredeyse 2 yıl önce, 2024 Ekim ayında, Hacıosmanoğlu’nun federasyona doldurduğu yakınlarının ve onların da doldurduğu kendi yakınlarının sıralı tam listesini vermişim:"

1) Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş başkan vekili.

2) Eşinin doktoru Zehra Neşe Kavak başkan vekili.

3) Ablasının oğlu Abdullah Ayaz federasyonda genel sekreter. Dahası var. Federasyon genel sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediyesinde başkan yardımcısı idi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz şimdi TFF Tahkim Kurulu Üyesi.

Yine eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu Üyesi Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Eroğlu, TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu Üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü. "Bu liste yalanlandı mı! Hayır elbette.

Ama bu listeyi bana sızdırdığını zannettikleri federasyon yönetim kurulu üyesini yönetimden uzaklaştırdılar. Ama nepotizm devam ediyor. Tabii yalanlar da. Yani Erman Hocam anlayacağım bu adam sana doğruları söylemiyor. Haberin olsun.

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