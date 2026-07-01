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Gündem Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar
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Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşı Bakanı Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile ortak açıklama yapıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Kırgızistan ile iş birliğimiz istikrarlı bir şekilde güçlenmekte. Bugünkü görüşmelerimizde de liderlerimizin yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin son toplantısında belirledikleri hedefler vardı. Biz bugünkü toplantıda o hedeflere ulaşmada neredeyiz, neler yapılması gerekiyor, daha ileri nasıl götürebiliriz? Açıkçası detayla onları gözden geçirdik, ele aldık. Ve buna ilaveten bölgesel ve küresel meseleleri de kapsamlı bir şekilde görüştük. Az önce kendisiyle Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 2028 dönemi için bir işbirliği programını imzaladık.

 

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Bu doğrultuda ticaretten, enerjiye, savunma sanayiden konsolosluk ve kültür konularına muhtelif alanlarda, ortak faaliyetlerde hep beraber bulunmaya devam edeceğiz. 350 firmamız var ve firmalarımız Kırgızistan'da yatırım hedefliyor. Tabi bu atacağımız adımlarla en önemli konu hedef Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Buna ulaşmaya çalışıyoruz.

 

Özellikle orta koridorun etkin bir şekilde kullanılması meselesi bu son İran olayında da gördük ki yani bağlantısallık, kargo ulaşımı, malzemelerin ve ürünlerin iletimi gerçekten stratejik öneme sahip. Bu konudaki görüşlerimizi hep beraber masaya yatırdık. Güvenlik alanındaki iş birliğimizle gelişmekte. Bu çerçevede terör örgütleriyle etkin mücadele ve savunma sanayinde iş birliği konularını da ele aldık.

 

Diğer taraftan Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerine yönelik haksız tecridin kaldırılması hususundaki çabalarımızı da hep beraber ele aldık. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve bir kapsamlı barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması. Kırgızistan'ı da zaman zaman dolaylı olarak ilgilendiren ama hepimizin ortak meselesi olan başta Filistin meselesi olmak üzere Filistin, Gazze, Lübnan. Suriye konularını teker teker üstünden gittik.

 

 ayrıntılar geliyor...

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