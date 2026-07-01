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Yerel Bir türlü bitmiyor! 1,5 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı
Yerel

Bir türlü bitmiyor! 1,5 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

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Bir türlü bitmiyor! 1,5 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

Şanlıurfa Halfeti'de evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki M.A.A., sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Başıboş köpek sorunu yine can yaktı. Şanlıurfa’da evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinin saldırısıyla yaralandı.

 

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan M.A.A., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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