ABD helikopteri Umman'da denize düştü: 1 asker kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’ne düştüğünü duyurdu. Açıklamada dört kişilik mürettebattan üçü denizde kurtarılarak USS George H.W. Bush gemisine çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kayıp personelin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Helikopterin düşürülmüş olabileceğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığı ve olayda düşmanca bir müdahale şüphesi olmadığı da ifade edildi.

Helikopterin USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı görev yaptığı aktarıldı.