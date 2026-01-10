Yargıçtan Trump yönetimine göçmen freni

  • İSTANBUL
ABD’de bir federal yargıç, Trump yönetiminin Latin ülkelerinden gelen 10–12 bin göçmenin aile birleşimini sağlayan geçici yasal statülerini iptal etme kararına karşı açılan davada, uygulamayı geçici olarak durdurmaya hazırlanıyor.

Bir federal yargıç Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan gelen 10 bin ila 12 bin göçmenin ABD'deki aile üyeleriyle bir araya gelmesini sağlayan geçici yasal statülerini sonlandırma girişimlerini engelleyeceğini duyurdu.

ABD Bölge Yargıcı Indira Talwani, Boston'da düzenlenen duruşmada, geçen ay ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yedi ülkeden gelen vatandaşlar için tüm aile birleşimi şartlı tahliye programlarını sonlandırma kararını itiraz eden göçmen hakları gruplarının talebi üzerine Pazartesi günü geçici durdurma emri çıkarmayı planladığını söyledi.

Söz konusu göçmenler, aile birleşimi programları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapan yaklaşık 15 bin kişilik grubun bir parçasını oluşturuyor. Bakanlığın kararı doğrultusunda bu kişilerin, Çarşamba gününden itibaren geldikleri ülkelere dönmeleri ya da sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmaları öngörülüyordu.

