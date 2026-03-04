Mart kapıdan baktırdı! O ilimizde 20 santimetrelik kar sürprizi
Bayburt’ta birkaç gündür etkili olan güneşli havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü... Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı mart ayında kış manzaralarını geri getirdi.
Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer 15-20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü akıllara getirdi.
Kar temizliği ile güne başlandı
Ramazan ayı ve kar nedeniyle Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.
Kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarla, araçlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı.
Ekiplerin öncelikli olarak ana bağlantı ve grup köy yollarında yoğun çalışmalar yürüttüğü, tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yollarda kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.