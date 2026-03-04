  • İSTANBUL
Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor'

CIA, İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

CIA, İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

 

"ABD, İranlıların rejime karşı ayaklanması sürecini hızlandırmaya çalışıyor"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

Ali demir

Bu bir müslüman kafir savaşıdır,,kşm kimin yakında yet alsa ondandır zafer islamındır Rabbim abd israil ve desteikçlerını kahhar olan ismiyle darmadsğın eyledın

Şizofren

Ulen suriyede daha yeni satışa geldiler...bunlar akıllanmaz ... satışa geldi kelimesinin kaynağı medya tv
