Nuri Şahin yeni hedefi koydu

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Kupadan elendik, artık lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktör Nuri Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2. gol ve kırmızı karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Artık lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

 

"İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık"

İlk yarıyı iki takım arasında domine eden bir tarafın olmadığını belirten Şahin, "İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

