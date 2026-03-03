DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

İşçi kıyımları ve İşçi alacaklarının ödenmemesiyle gündeme gelen Dem Partili Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi'nde 2024 ve 2025 yıllarında yaptığı akaryakıt alımları kafaları karıştırdı. Araç sayısı azalmasına rağmen yakıt miktarının fahiş oralarda artması şüpheli bulundu.

2023 yılında 117 olan araç sayısı 2024’te 93’e gerilemesine ve temizlik araçlarının ödeme yapılmadığı için geri çekilmesine rağmen, belediyenin yıllık yakıt kullanımı fahiş oranda arttı.

Tasarruf Sadece İşçiye Mi?

İşçi alacaklarını ödemeyen ve personel servislerini "tasarruf" adı altında iptal eden eş başkanlar Siraç Çelik ve Leyla Ayaz yönetiminin, 1 milyon litre olan yıllık mazot kullanımını 1 milyon 500 bin litreye, benzini ise 30 bin litreden 80 bin litreye çıkarması kafaları karıştırdı.

Adrese Teslim İhale Şüphesi

Herhangi bir olağanüstü durum olmamasına rağmen akaryakıt ihalesinin davetiye usulü olan "21/B" maddesine göre yapılması, yolsuzluk iddialarını kuvvetlendirdi.

Personel servisleri iptal edildi

600 milyonluk borçlar nedeni ile hizmet edemediklerini sürekli olarak gerekçe gösteren Diyarbakır’ ın Dem Partili Bağlar Belediyesi 2023 yılında 117 olan araç sayısının 2024 yılında 93’e düşmesi ve personelini ulaşım konusunda mağdur etme pahasına Bağlar Belediyesi çalışanlara tahsis edilen servis araçlarının dahi iptal edilmesiyle tasarruf yapması gerekirken 2024 ve 2025 yıllarında ihale ile almış olduğu 1 milyon 500 bin LT mazot ve 80 bin LT Benzin yakıtlarının nerelerde kullanıldığı merak konusu oldu.

Araç sayısı azalırken alınan yakıt arttı

2026 yılı verilerine göre 402 bin kişilik nüfusu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden ve aynı zamanda Türkiye’nin birçok ilinden büyük olan Diyarbakır’ın Dem Partili Bağlar Belediyesi’nin 2023 yılı ve öncesinde bakıldığında şimdiye kadar her yıl 1 milyon LT mazot ve 30 bin LT benzin kullandığı görülürken 2024 ve 2025 yıllarında arttırılarak 1 milyon 500 bin LT mazot ve 80 bin LT benzin akaryakıt alımı ihalesi yaparak yakıt miktarını yükseltmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Geçmiş yıllarda yıllık 1 milyon litre mazot ve 30 bin litre benzinle işleri çeviren belediye, ne hikmetse araç sayısı azalınca 2024 ve 2025 yılları için bu miktarı 1 milyon 500 bin litre mazot ve 80 bin litre benzine çıkardı. Ortada ne yeni bir yol ne de üretilen bir proje varken, ihalelerin de "adrese teslim" şüphesi uyandıran 21/B maddesiyle yapılması yolsuzluk iddialarını ayyuka çıkardı. Siraç Çelik ve Leyla Ayaz yönetimindeki belediyede yaşanan bu akaryakıt muamması, halkın parasının nerelere peşkeş çekildiğine dair kafalarda büyük soru işaretleri bıraktı.

Dem Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanları Siraç Çelik ve Leyla Ayaz İşçi kıyımları ve İşçi alacaklarının ödenmemesiyle uzun zamandır gündemde.

