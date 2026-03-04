  • İSTANBUL
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Ülkemizde obezite ile ilgili problem giderek büyüyor maalesef...

#1
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Malatya Battalgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Reyyan Yüce Göllü obezitenin yalnızca kilo sorunu değil metabolik ve hormonal dengeleri bozan ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyledi.

#2
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Diyetisyen Reyyan Yüce Göllü Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü yetişkinlerde obezite oranının yaklaşık yüzde 32 olduğunu belirterek bu oranın Avrupa'da ilk sırada yer aldığını kaydetti.

#3
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Obezitenin vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını aktaran Göllü, beden kütle indeksinin (BKİ) 30'un üzerinde olmasının obezite olarak sınıflandırıldığını bel çevresinin ise kadınlarda 88 santimetre, erkeklerde 102 santimetrenin üzerinde olmasının risk oluşturduğunu söyledi. Fazla kiloluluk ve obezitenin hipertansiyon tip 2 diyabet, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme ve bazı kanser türleri için önemli bir risk faktörü olduğunu kaydeden Göllü, obezitenin temel nedeninin tüketilen kalori ile harcanan kalori arasındaki dengesizlik olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Yüksek şekerli ve işlenmiş gıda tüketimi, büyüyen porsiyonlar ve fiziksel aktivite eksikliğinin obeziteyi artırdığını belirten Göllü, toplumda yaygın olan öğün atlama ve gece yeme alışkanlıklarının da kilo artışını tetiklediğini belirtti.

#5
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Çocukluk çağı obezitesine de dikkat çeken Göllü, "Çocuklukta kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıkları yetişkin obezitesini önlemede kritik rol oynar. Ailelerin bilinçlenmesi çok önemli" dedi.

#6
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Obezite tedavisinde tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç ve cerrahi yöntemlerin uygulanabildiğini belirten Göllü,

#7
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

diyet tedavisi, artmış fiziksel aktivite ve davranış terapisinin ağırlık kaybının üç temel bileşeni olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Uyku ve stres yönetiminin de başarıda önemli rol oynadığını ifade etti.

#9
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Diyetlerin kısa süreli değil, sürdürülebilir değişim odaklı olması gerektiğini ifade eden Göllü, pratik önerilerini şöyle sıraladı:

#10
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

"Tabağımızın yarısı sebze, dörtte biri protein ve dörtte biri tam tahıl olsun. Şekerli içecekleri ve hazır gıdaları sınırlayalım. Gece yeme, öğün atlama ve aşırı porsiyonlardan kaçınalım. Küçük ama sürekli değişimler metabolizmayı iyileştirir ve uzun vadede kilo kontrolünü sağlar."

#11
Foto - Bu detay gündeme oturacak! Türkiye'de her üç kişiden biri obez...

Yetişkin bireylerde haftada en az 150-300 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite, çocuk ve ergenlerde ise günde en az 60 dakika orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite önerildiğini hatırlatan Göllü, ilaç ve cerrahi tedavinin ise mutlaka uzman hekim kontrolünde planlanması gerektiğini söyledi.

