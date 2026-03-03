  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan savaşta gıdaya önlem! Tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatı yasaklandı Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı İran'dan İsrail'e ağır misilleme Orta Doğu’daki çatışmalarda yeni gelişme! İngiltere Kıbrıs’a savaş gemisi gönderiyor CHP tipi pişkinlik! Tacizci belediye kadın haklarını anlatacak! Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi Kolluk kuvvetlerine soruşturma! Asya ülkesinde hükümete darbe girişimi Televizyon kanalları uydulardan silindi: İran’ın sesi kesildi! ‘Çapın kadar konuş’ öyle mi? Ahmet Hakan'ın tespiti 24 saatte çöp oldu Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz
Yaşam Tarihi çarşıda asırlık gelenek! Geçmişle bugün buluştu
Yaşam

Tarihi çarşıda asırlık gelenek! Geçmişle bugün buluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’nın Kozan ilçesinde 7 asırlık tarihi çarşıda düzenlenen ilk iftar programında binlerce kişi aynı sofrada buluştu. Ramazan topu bu yıl da kaleden atılarak asırlık gelenek yaşatılmış oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde yer alan çarşı, Ramazan ayının ilk iftarında hem geçmişi hem de bugünü bir araya getirdi. Bu yıl Kozan Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan çarşıda düzenlenen iftar programı, tarihi ve manevi atmosferiyle dikkat çekti. İftar saatine dakikalar kala gözler, ilçeye hakim konumda bulunan Kozan Kalesi’ne çevrildi. Roma dönemine kadar uzanan geçmişi, Orta Çağ’da ise Ermeni Krallığı ve Osmanlı dönemlerinde stratejik üs olarak kullanılmasıyla bilinen kaleden Ramazan topunun atılması geleneği bu yıl da yaşatıldı. Ramazan topunun ardından 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilen Hoşkadem Camii’nde okunan ezanla iftar açıldı.

 

Ramazan coşkusu sokaklara taşındı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın ev sahipliğindeki iftarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Hacivat-Karagöz gösterileri, ilahiler ve geleneksel etkinliklerle Ramazan coşkusu tarihi sokaklara taşındı.

 

Ramazan topunun atışını gerçekleştiren Enver Sarız, her yıl bu geleneğin sürdüğünü kaydederek, "Kozan’ın tarihinde ve sokaklarında güzel bir gelenek ruhu var. Bu caddemizde oruçlarımızı açtık ve dualarımızı ettik. Kozan, Romalılardan kalma kalesi ve camisi ile özel bir şehir. Bu şehirde çocukluğumuzda yukarı ve aşağı çarşıda bu güzel atmosferde Ramazan'ı ihya ederdik, şimdi de ediyoruz" dedi.

 

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ise, çok güzel bir atmosferde coşku içinde iftar açtıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Neslihan Ak ise tarihi çarşıda manevi bir atmosferde güzel bir Ramazan ayı idrak edildiğini kaydetti.

 

Vatandaşlar ve çocuklar Hacivat-Karagöz oyununu izlerken, Ramazan geleneği macun ve pamuk şekerler de renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşilyurt'ta Ramazan Bereketi etkinlikleri coşku dolu anlara sahne oldu
Yeşilyurt'ta Ramazan Bereketi etkinlikleri coşku dolu anlara sahne oldu

Oruç

Yeşilyurt'ta Ramazan Bereketi etkinlikleri coşku dolu anlara sahne oldu

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

İSLAM

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı
‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı

Gündem

‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı

Sıfır Atık Vakfı'nın "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ilk durağı Bursa oldu
Sıfır Atık Vakfı'nın "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ilk durağı Bursa oldu

Oruç

Sıfır Atık Vakfı'nın "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ilk durağı Bursa oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23