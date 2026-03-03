MHP kanun teklifi verdi, ismini de belirledi: Konya ikiye bölünüp bir il daha çıksın!

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, yüz ölçümü itibariyle Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'nın idari yapılanmasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını önerdi.

Halihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan ve geçmişte belde statüsünde bulunan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallerinin de kurulacak bu yeni ilin sınırları dahilinde ayrı birer ilçe haline getirilebileceğini ekledi.

NÜFUSU 220 BİN

Koçak “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; bu kanun teklifinde Ereğli îline bağlanması teklif edilen ve hâlihazırda Konya iline bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri ile birlikte bölgenin toplam nüfusu 220 bin civarındadır. Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır. Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir.

Ereğli'nin komşu olduğu diğer 3 ilçe ile birlikte il statüsüne kavuşturulması halinde coğrafî, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük arz eden bir idarî yapı tesis edilmiş olacak; yerel yönetimlerin etkinliği artırılacak, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek ve bölge halkının kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyet güçlendirilecektir” dedi.