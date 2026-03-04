  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim sürerken, sanatçının torunu Mert Tatlıses'ten gündeme bomba gibi düşen iddialar geldi.

1
#1
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında süregelen gerilimde tansiyon yükseldi.

#2
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

BABA-OĞUL BİRBİRİNE GİRDİ Birbirlerine ağır suçlamalarda bulunan baba-oğul, son olarak Tatlıses'in şikayeti üzerine yaşadıkları gerilimi mahkemeye taşımıştı. Ünlü sanatçı, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayette bulunmuş ve mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek kelepçe takılmasına hükmetmişti.

#3
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

"NEFRET EDİYORUM SANA BİR KURUŞ BIRAKIRSAM ALLAH BENİ TOPRAK ETSİN" DEMİŞTİ Oğluna öfkesi dinmeyen Tatlıses, daha sonra "Manisa'daki beş evimi benden habersiz sattı. Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Ahmet Tatlıses ise iddiaları reddederek babasında 'demans' hastalığı başlangıcı olabileceğini söyledi.

#4
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

TATLISES'İN TORUNU KAVGAYA DAHİL OLDU İkili arasındaki kriz büyürken Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses de konuya dahil oldu. Habertürk’ün haberine göre; hem dedesi hem de amcası İdo Tatlıses'i hedef alan Mert Tatlıses, şoke eden iddialarda bulundu.

#5
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

BOMBA İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI Dedesinin babası Ahmet Tatlıses’i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Mert Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey yani öz dedem babam için tetikçi tuttu. ‘Kanlı gömleği önüme gelsin’ dedi, kayıtları var.

#6
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu, hepsinin belgesi var. Babam da dedemle yüzleşti. Ses kaydı var."

#7
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

Manisa'da satılan evler hakkında da konuşan Mert Tatlıses, gerçeğin çok başka olduğunu vurgulayarak "Satılan evlerin parası, Tatlıses TV’nin üzerinde olan borçlara yatırıldı. Bunun dekontu mahkemeye de sunuldu. Kimsenin dolandırıcılık yaptığı yok" dedi.

#8
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

AMCASINI HEDEF ALDI: KENDİSİNİ ACINDIRIYOR Amcası İdo Tatlıses için, "Kendilerini acındırıyorlar" diyen Mert Tatlıses, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında kişi olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

Dedesinin sağlık durumunun iyi olmadığını sözlerine ekleyen Tatlıses, "Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo bey ne söylediğimi çok iyi bilir" dedi.

#10
Foto - Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'

Bomba iddialara henüz İbrahim Tatlıses'ten yanıt gelmedi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
