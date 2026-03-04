Tatlıses ailesi karıştı: Babamı öldürtmek için tetikçi tuttu!'
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim sürerken, sanatçının torunu Mert Tatlıses'ten gündeme bomba gibi düşen iddialar geldi.
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim sürerken, sanatçının torunu Mert Tatlıses'ten gündeme bomba gibi düşen iddialar geldi.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında süregelen gerilimde tansiyon yükseldi.
BABA-OĞUL BİRBİRİNE GİRDİ Birbirlerine ağır suçlamalarda bulunan baba-oğul, son olarak Tatlıses'in şikayeti üzerine yaşadıkları gerilimi mahkemeye taşımıştı. Ünlü sanatçı, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayette bulunmuş ve mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek kelepçe takılmasına hükmetmişti.
"NEFRET EDİYORUM SANA BİR KURUŞ BIRAKIRSAM ALLAH BENİ TOPRAK ETSİN" DEMİŞTİ Oğluna öfkesi dinmeyen Tatlıses, daha sonra "Manisa'daki beş evimi benden habersiz sattı. Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Ahmet Tatlıses ise iddiaları reddederek babasında 'demans' hastalığı başlangıcı olabileceğini söyledi.
TATLISES'İN TORUNU KAVGAYA DAHİL OLDU İkili arasındaki kriz büyürken Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses de konuya dahil oldu. Habertürk’ün haberine göre; hem dedesi hem de amcası İdo Tatlıses'i hedef alan Mert Tatlıses, şoke eden iddialarda bulundu.
BOMBA İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI Dedesinin babası Ahmet Tatlıses’i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Mert Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey yani öz dedem babam için tetikçi tuttu. ‘Kanlı gömleği önüme gelsin’ dedi, kayıtları var.
Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu, hepsinin belgesi var. Babam da dedemle yüzleşti. Ses kaydı var."
Manisa'da satılan evler hakkında da konuşan Mert Tatlıses, gerçeğin çok başka olduğunu vurgulayarak "Satılan evlerin parası, Tatlıses TV’nin üzerinde olan borçlara yatırıldı. Bunun dekontu mahkemeye de sunuldu. Kimsenin dolandırıcılık yaptığı yok" dedi.
AMCASINI HEDEF ALDI: KENDİSİNİ ACINDIRIYOR Amcası İdo Tatlıses için, "Kendilerini acındırıyorlar" diyen Mert Tatlıses, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında kişi olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" şeklinde konuştu.
Dedesinin sağlık durumunun iyi olmadığını sözlerine ekleyen Tatlıses, "Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo bey ne söylediğimi çok iyi bilir" dedi.
Bomba iddialara henüz İbrahim Tatlıses'ten yanıt gelmedi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23