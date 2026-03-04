İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"

İsrail ordusu, Orta Doğu’daki savaşın gidişatını değiştirecek bir operasyona imza attı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejimine ait bir nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gizli ‘Minzadehei’ tesisi, nükleer silahlar için önemli bileşenleri geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilim insanı tarafından kullanılıyordu. IDF, elde ettiği istihbarat doğrultusunda bu yeni lokasyondaki faaliyetleri takip etti ve İran rejiminin nükleer silah geliştirme yeteneğinin önemli bir bileşenini ortadan kaldırdı."

300 FÜZE RAMPASI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Savaşın son 24 saati tarihin en yoğun hava trafiğine sahne oldu. IDF’den yapılan bir diğer açıklamada ise, son 24 saatte İsrail’e ait yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracının (İHA) İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefi eş zamanlı olarak vurduğu aktarıldı. Operasyonun başlangıcından bu yana Tahran yönetimine ait yaklaşık 300 füze rampasının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

LÜBNAN HATTINDA HİZBULLAH'A AĞIR KAYIP

Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait yaklaşık 60 hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, ordunun şu sözleri eksiksiz yer aldı:

"Vurulan hedefler arasında, Hizbullah ve Hamas’a ait silah depoları, füze rampaları, komuta merkezleri ve diğer altyapı tesisleri de bulunuyordu. Bu tesisler, IDF birliklerine ve İsrailli sivillere yönelik saldırıları planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılıyordu."