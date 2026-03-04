  • İSTANBUL
Ekonomi Bakan Işıkhan'dan sigortalı sayısını koruyan işletmelere müjde
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan sigortalı sayısını koruyan işletmelere müjde

Bakan Işıkhan'dan sigortalı sayısını koruyan işletmelere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

