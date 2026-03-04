  • İSTANBUL
Sağlık
Yeniakit Publisher
Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı
Giriş Tarihi:

Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı

Uzman hekimden gıda zehirlenmeleri konusunda ciddi uyarı geldi.

Foto - Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı

Özel Denizli Tekden Hastanesi Acil Servisi Uzman Doktoru Gökay Önder, gıda zehirlenmesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Foto - Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı

Özel Denizli Tekden Hastanesi Acil Servisi Uzman Doktoru Gökay Önder, gıda zehirlenmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Her gıda zehirlenmesinin tehlikeli olmadığını belirten Önder, özellikle risk grubundaki kişilerin belirtiler konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Gıda zehirlenmesinin; bozulmuş yiyecekler veya bakterilerle kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Önder, en sık etkenlerin Salmonella, Escherichia coli (E. coli) ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler olduğunu söyledi. Klinik belirtilerin çoğunlukla bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şeklinde görüldüğünü belirten Uzman Doktor Önder, "Vakaların büyük kısmında semptomlar 72 saat içinde kendiliğinden geriler. Bu nedenle her gıda zehirlenmesi vakası ağır seyretmez" dedi.

Foto - Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı

Ancak bazı belirtilerin ciddi risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Önder, 37.5 derecenin üzerinde yüksek ateş, kanlı ishal, 24 saat boyunca geçmeyen, dirençli kusma, idrar miktarında belirgin azalma ve bilinç değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Foto - Şok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz...Risk grubundakiler gıda zehirlenmelerini hafife almamalı

Özellikle bebekler, yaşlılar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde gıda zehirlenmelerinin daha ağır seyredebileceğini belirten Önder, bu grupların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Uzman Doktor Gökay Önder, "Her gıda zehirlenmesi tehlikeli değildir ancak tehlikeli olabilecek semptomları bilmek ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.

