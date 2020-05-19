Yargı militanları için hesap vakti

Mustafa Durmaz İstanbul

Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız “Üç hakimden daha teröriste destek” başlıklı haberin ardından harekete geçen HSK’nın, Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi Leyla Köksal ve İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. DHKP-C’li terörist İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından ağıtlar yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’a “Yaşam hakkını savunmak suç değil” diyerek destek veren İzmir 24. Asliye Ceza Hakimi Süleyman Demirel’e ise herhangi bir inceleme başlatılmaması tepki çekti.

Şimdi hesap zamanı

Gazeteniz Akit’in çarşamba günkü nüshasında yer alan “Üç hakimden daha teröriste destek” başlıklı haber, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eline gitar alıp evinde bomba saklayan terörist İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından ağıtlar yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’a destek veren 3 hakimin daha olduğu, terör sempatizanı yargı mensuplarının skandal paylaşımlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan YARSAV’da ise yöneticilik yapan hakimlerin terör propagandası yaptığı paylaşımları ifşa etmemizin ardından sözde yargı mensupları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Akit’in çarşaf çarşaf yayınladığı paylaşımları dikkate alan HSK’nın Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi Leyla Köksal ve İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçu kapsamında soruşturma açtığı belirtildi.

FETÖ’cüye sahip çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesi yer alan İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafını karartan Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi Leyla Köksal, Twitter hesabı üzerinden terörist sevici Pehlivan’a destek vermişti. “@koksal_leyla” kullanıcı adlı Twitter hesabından nefret kusan hakim Leyla Köksal, 11 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Yaşam hakkını savunmak suç değildir. #Aysesarisupehlivanyalnizdegildir” ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişiminin ardından kapatılan YARSAV’ın eski genel sekreteri Leyla Köksal, FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a da sahip çıkmıştı.

Teröristin hakkı

DHKP-C’li İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna ara vermesinin ardından sosyal medya hesabından teröristin fotoğrafını paylaşan İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin’in de “Oh Allah’ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir…” ifadelerini kullandığı tespit edilmişti. “Yalnızca, koşulsuzca ve herkesin yaşam hakkını savunan Ayşe Sarısu Pehlivan, yalnız değildir” diyen İzmir 24 Asliye Ceza Hakimi Süleyman Demirel ile ilgili soruşturma başlatılmaması zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

Demirel, twitter.com/demirels69 uzantılı hesap üzerinden 11 Mayıs tarihli bir başka paylaşımında şunları söylemişti: “Her zaman ‘Dünyayı güzellik kurtaracak, Bir insanı sevmekle başlayacak her şey’ diyen Ayşe Sarısu Pehlivan, yalnız değildir.”

Militan yuvaları

Adalet İçin Hukukçular, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Karşıyaka Hukukçular Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar (KAV), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu (ÖDAV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olmak üzere toplam 11 hukuk örgütü, terör destekçisi hakimlere destek verdi. Meslektaşlarının katilleri için yapılan güzellemeleri “ifade özgürlüğü” olarak değerlendiren militan yapılanmalar, DHKP-C’li teröriste ağıt yakan hakimleri sahiplenerek, devlete meydan okudu.

Terör örgütünün marşını paylaştı

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, sosyal medya hesabından, terörist Gökçek için ”Ölüm adın kalleş olsun #İbrahimGökçek” mesajını yazmıştı. Görevdeki bir hakim olmasına rağmen DHKP-C sanığına destek mesajları atan Pehlivan, DHKP-C ‘nin sembol marşı olan ‘Hep uyandık siperlere dayandık... Bağımsızlık uğruna al kanlara boyandık’ sözlerinden oluşan paylaşımda bulunmuştu. Skandal paylaşımlar sonrası harekete geçen HSK, Ayşe Sarısu Pehlivan’ı görevinden uzaklaştırmıştı.