  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar! CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor CHP'li Bolu Belediyesi’nde 34 milyonluk büyük vurgun! Yolsuzluk çetesi adliyeye sevk edildi! Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez! Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu! ABD’de Şapkalı Kedi kabusu: Alarm durumuna geçildi ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon Silivri’deki gemi kazasında yeni gelişme! Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Yerel Yaralıların arasında bebek de var! İETT’de kaza geleneğine devam!
Yerel

Yaralıların arasında bebek de var! İETT’de kaza geleneğine devam!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yaralıların arasında bebek de var! İETT’de kaza geleneğine devam!

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik ve araç içi kameralar tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik ve araç içi kameralar tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle E.K.'nin kullandığı İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.Ö. ile otobüste bulunan 1'i bebek 3 yolcu yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsü sürücüsü E.K.'nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, daha sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, dört yol ağzında ilerleyen İETT otobüsüne yolun sol tarafından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

Gündem

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu
Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu

Gündem

Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

Gündem

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23