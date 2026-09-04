Limanda kimyasal sızıntı paniği: Çalışanlar tahliye edildi!
Mersin Limanı'nda bir konterynerin denilmesi sonrası oluşan kimyasal sızıntı paniğe yol açarken, bütün liman çalışanları tahliye edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin Limanı'nda bir konterynerin denilmesi sonrası oluşan kimyasal sızıntı paniğe yol açarken, bütün liman çalışanları tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.
İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ, İŞÇİLER HASTANEYE TAŞINDI
Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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