Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir ailenin yaşadığı lüks çatı katı dairesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı.

Bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, eşi Ana Paola, 3 yaşındaki kızları ve evde çalışan genç bir kişi dairede ölü bulundu. Ailenin evcil köpeğinin de öldürüldüğü belirlendi.

HAMİLE EŞİ VE 3 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Melendez'in eşi Ana Paola yaklaşık 4 aylık hamileydi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kurbanların koli bandıyla bağlandığı belirlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı, 3 yaşındaki kız çocuğu ile iki kişinin başlarından vurularak öldürüldüğünü, bir kişinin ise sırtından vurulduğunu açıkladı.

Ailenin evcil köpeğinin de koli bandıyla bağlanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ BULUNDU

Katliamın yaşandığı dairede bulunan 6 yaşındaki çocuk ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yetkililer çocuğun olay yerinde sağ bulunduğunu açıklarken, saldırının nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılık Ofisi, cinayetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmada şüphelilerden birinin Jonathan Melendez ile olan bağlantısını kullanarak lüks daireye girmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Cinayetlerin nedeni ve saldırının tüm ayrıntılarının belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.