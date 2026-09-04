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Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Galatasaray'da genç forvet için çok girişim yapıldı ama sonunda vazgeçilmişti...

#1
Foto - Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Galatasaray'ın genç forvet adayları içinde Matviy Ponomarenko da bulunuyordu. Dinamo Kiev onunla mukavele uzattıktan sonra bile temaslar oldu. Sonrasında 2 sıkıntı sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

#2
Foto - Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında Galatasaray'ın en çok ilgilendiği forvetler arasında Ukraynalı Matviy Ponomarenko da bulunuyordu. Dinamo Kiev'le pazarlıklar yapıldı. Ukrayna ekibi, 20 yaşındaki santrforun mukavelesini 23 Temmuz'da uzattı. Ancak buna rağmen Sarı-Kırmızılılar geri çekilmedi.

#3
Foto - Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Ağustos ayının sonlarında da bazı görüşmeler yapıldı. Burada iki sıkıntı ön plana çıktı: 1- Dinamo Kiev 30 milyon euroda ısrarcı oldu 2- Galatasaray 20 Ağustos'ta Batrakov'u kadrosuna kattı

#4
Foto - Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar sebebiyle Batrakov-Ponomarenko ikilisi hakkında soru işaretleri oluştu.

#5
Foto - Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para

Sarı-Kırmızılılar, 30 milyon euroluk yüklü harcama sonrasında takım içinde huzursuzluk çıkma ihtimalini göze almadı. Ardından Deniz Gül'e gidildi. Porto'yla 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Deniz'le birlikte yabancı kontenjanına dokunulmadan Osimhen yedeklenmiş oldu.

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