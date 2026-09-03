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Dünya 70 bin göçmenin ardından İspanya karıştı! Trump'tan 'Mahvolacaklar' çıkışı
Dünya

70 bin göçmenin ardından İspanya karıştı! Trump'tan 'Mahvolacaklar' çıkışı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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70 bin göçmenin ardından İspanya karıştı! Trump'tan 'Mahvolacaklar' çıkışı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye yönelik düzensiz göçmen geçişleri ülkede siyasi krize dönüştü. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde hükümete tepki yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözleri gündem oldu...

Fas’tan Sebte’ye yaşanan büyük göçmen geçişinin ardından İspanya’da tansiyon sokaklara taşındı. Muhalefetin destek verdiği gösteriler ülke geneline yayılırken, ABD Başkanı Donald Trump da krize ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

 

Trump’tan İspanya yorumu

İspanya’daki protestolar dünya basınında yankı bulurken ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere kayıtsız kalmadı. Trump, "İspanya mahvolacak. Benim de İspanya ile sorunlarım oldu. Ama orada yaşananları izlemek çok üzücü" dedi.

 

Sebte krizi meydanlara taşındı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye temmuz sonunda Fas üzerinden yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçtiği açıklanmıştı. Kısa sürede büyüyen kriz, İspanya’da hükümete yönelik tepkileri artırdı. Özellikle sağ ve aşırı sağ partiler, göçmen akını sonrası yaşananlardan sol koalisyon hükümetini sorumlu tuttu.

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