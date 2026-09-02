Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun serveti 2 yılda buhar oldu. Başta SASA olmak üzere holding bünyesindeki şirketlerin yaşadığı değer kaybı ve hisse satışlarının ardından Erdemoğlu, 1 milyar dolara gerileyen servetiyle bu yılın listesine ancak 28. sıradan girebildi.
Pandemi sonrası yaşadığı yükselişle Borsa İstanbul'da en çok işlem yapılan hisselerden biri haline gelen SASA, son bir yılda yaşadığı yüzde 50'lik düşüşle yatırımcısında hayal kırıklığına neden olmaya devam ediyor. Hisselerdeki düşüşün en sert etkisi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun servetine yansıdı. Elindeki SASA hisselerinin bir bölümünü satan Erdemoğlu'nun serveti, üç yıl içinde 4,3 milyar dolar civarında buharlaştı. 2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanının sahibi olan Erdemoğlu'nun toplam varlıkları 1 milyar dolara geriledi.
ZİRVEDEN 28. SIRAYA DÜŞTÜ
Forbes Dergisi'nin yayınladığı Türkiye'nin milyarderleri listesinde 2023’te açık ara farkla zirvede bulunan Erdemoğlu, güncel listede 28. sıraya kadar geriledi. Polyester üretiminde sektörün en büyüğü olan şirketin bu süreçte milyarlarca liralık yeni yatırımlar yaptığı bilinirken, SASA yatırımcısı hissede yeni bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor.
GÜNCEL MİLYARDER LİSTESİ
Eylül 2026 itibarıyla Forbes tarafından paylaşılan listeye göre güncel milyarderler sıralaması şu şekilde:
Murat Ülker - 5,3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı - 4,6 milyar dolar
Feridun Geçgel - 4 milyar dolar
Erman Ilıcak - 3,6 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk - 2,9 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel - 2,7 milyar dolar
Hamdi Akın - 2,7 milyar dolar
Filiz Şahenk - 2,7 milyar dolar
Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar
İpek Kıraç - 2,5 milyar dolar
Haluk Bayraktar - 2,4 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç - 2,4 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara - 2 milyar dolar
Mustafa Küçük - 2 milyar dolar
Nihat Özdemir - 1,9 milyar dolar
Sezai Bacaksız - 1,9 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar - 1,9 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin - 1,9 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar - 1,8 milyar dolar
Ahmet Çalık - 1,6 milyar dolar
Deniz Şahenk - 1,5 milyar dolar
Turgay Ciner - 1,5 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı - 1,4 milyar dolar
Mustafa Latih Topbaş - 1,3 milyar dolar
Ahmed Afif Topbaş - 1,2 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı - 1,2 milyar dolar
Kazım Türker - 1,2 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu - 1 milyar dolar
Aydın Doğan - 1 milyar dolar
Mehmet Kazancı - 1 milyar dolar