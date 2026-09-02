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Ekonomi Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Ekonomi

Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

Yeniakit Publisher
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Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun serveti 2 yılda buhar oldu. Başta SASA olmak üzere holding bünyesindeki şirketlerin yaşadığı değer kaybı ve hisse satışlarının ardından Erdemoğlu, 1 milyar dolara gerileyen servetiyle bu yılın listesine ancak 28. sıradan girebildi.

Pandemi sonrası yaşadığı yükselişle Borsa İstanbul'da en çok işlem yapılan hisselerden biri haline gelen SASA, son bir yılda yaşadığı yüzde 50'lik düşüşle yatırımcısında hayal kırıklığına neden olmaya devam ediyor.  Hisselerdeki düşüşün en sert etkisi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun servetine yansıdı. Elindeki SASA hisselerinin bir bölümünü satan Erdemoğlu'nun serveti, üç yıl içinde 4,3 milyar dolar civarında buharlaştı. 2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanının sahibi olan Erdemoğlu'nun toplam varlıkları 1 milyar dolara geriledi. 

ZİRVEDEN 28. SIRAYA DÜŞTÜ

Forbes Dergisi'nin yayınladığı Türkiye'nin milyarderleri listesinde 2023’te açık ara farkla zirvede bulunan Erdemoğlu, güncel listede 28. sıraya kadar geriledi. Polyester üretiminde sektörün en büyüğü olan şirketin bu süreçte milyarlarca liralık yeni yatırımlar yaptığı bilinirken, SASA yatırımcısı hissede yeni bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. 

GÜNCEL MİLYARDER LİSTESİ

Eylül 2026 itibarıyla Forbes tarafından paylaşılan listeye göre güncel milyarderler sıralaması şu şekilde:

Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı - 4,6 milyar dolar

Feridun Geçgel - 4 milyar dolar

Erman Ilıcak - 3,6 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk - 2,9 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel - 2,7 milyar dolar

Hamdi Akın - 2,7 milyar dolar

Filiz Şahenk - 2,7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

İpek Kıraç - 2,5 milyar dolar

Haluk Bayraktar - 2,4 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç - 2,4 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara - 2 milyar dolar

Mustafa Küçük - 2 milyar dolar

Nihat Özdemir - 1,9 milyar dolar

Sezai Bacaksız - 1,9 milyar dolar

Mehmet Ali Aydınlar - 1,9 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin - 1,9 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar - 1,8 milyar dolar

Ahmet Çalık - 1,6 milyar dolar

Deniz Şahenk - 1,5 milyar dolar

Turgay Ciner - 1,5 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı - 1,4 milyar dolar

Mustafa Latih Topbaş - 1,3 milyar dolar

Ahmed Afif Topbaş - 1,2 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı - 1,2 milyar dolar

Kazım Türker - 1,2 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu - 1 milyar dolar

Aydın Doğan - 1 milyar dolar

Mehmet Kazancı - 1 milyar dolar

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