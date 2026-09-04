Olmayacak şey olacak gibi: Türkiye'nin futbol devi imzayı attırabilir...
Transfer döneminin yıldız takımı Beşiktaş, son güne kadar transferin peşinde...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Transfer döneminin yıldız takımı Beşiktaş, son güne kadar transferin peşinde...
Kurallar değişti... Artık bir oyuncu Türkiye'ye gelmeden de imza atıp TFF tarafından tescillenebilir. Bu yüzden Beşiktaş, Breno Bidon için yarın gün içinde gerekli operasyonu tamamlayabilirse, Brezilyalıyı İstanbul'a gelmeden önce bitirecek.
Güçlenen kadrosunu daha da güçlendirmek için uyumayan Beşiktaş yönetimi, Breno Bidon için Corinthians ile kıran kırana pazarlıklara devam ediyor. ESPN'e göre siyah-beyazlılar, Bidon için 18 milyon euro tutarında resmi teklifi gönderdi.
Siyah-beyazlılar genç yıldız adayı için 12 milyon euroyu "hemen yatıralım", kalan 6 milyon euroyu da taksitler halinde ödeyelim istiyor. Transfer dönemi yarın akşam kapanacak... Bu nedenle siyah-beyazlılar acele ediyor. 21 yaşındaki Breno Bidon, Corinthians'ın en büyük varlıklarından biri... Brezilya kulübü, mali dengeyi sağlamak için haftalardır en az bir oyuncu satmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar Corinthians'ın içinde olduğu zor durumu avantaja çevirmeye çalışıyor. Ancak Brezilyalılar da 30 milyon eurodan başladıkları pazarlıklarda 18'e kadar gerilemişken en azından rakamı peşin almak istiyor.
İki taraf da bu transfer için hevesli... Gelen haberlere bakılacak olursa iki taraf bir ortak noktada buluşacak. Ancak o ortak noktada buluşmanın bir an önce gerçekleşmesi lazım; çünkü artık siyah-beyazlıların önünde 24 saatten az bir zaman kaldı. Hukuki ve sözleşmesel açıdan Beşiktaş, Bidon ile Türkiye'ye gelmeden (uzaktan ıslak imza atıp belgeyi ileterek veya yetkili temsilciler vasıtasıyla) sözleşme imzalayabilir. TFF, lisans ve tescil işlemlerinde kulüplerden oyuncunun profesyonel spor yapmaya elverişli olduğunu gösteren tam teşekküllü sağlık raporunu talep ediyor. Fotospor'a göre; Beşiktaş, Bidon için Brezilya'da tam teşekküllü bir hastaneden Bidon'un sağlıklı olduğuna dair bir sağlık raporu bile aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23