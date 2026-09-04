Olmayacak şey olacak gibi: Türkiye'nin futbol devi imzayı attırabilir...

İki taraf da bu transfer için hevesli... Gelen haberlere bakılacak olursa iki taraf bir ortak noktada buluşacak. Ancak o ortak noktada buluşmanın bir an önce gerçekleşmesi lazım; çünkü artık siyah-beyazlıların önünde 24 saatten az bir zaman kaldı. Hukuki ve sözleşmesel açıdan Beşiktaş, Bidon ile Türkiye'ye gelmeden (uzaktan ıslak imza atıp belgeyi ileterek veya yetkili temsilciler vasıtasıyla) sözleşme imzalayabilir. TFF, lisans ve tescil işlemlerinde kulüplerden oyuncunun profesyonel spor yapmaya elverişli olduğunu gösteren tam teşekküllü sağlık raporunu talep ediyor. Fotospor'a göre; Beşiktaş, Bidon için Brezilya'da tam teşekküllü bir hastaneden Bidon'un sağlıklı olduğuna dair bir sağlık raporu bile aldı.