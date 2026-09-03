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Yerel Hadımköy'de servisçilerin tartışması kanlı bitti Şoförlerin akaryakıt kavgası can aldı
Yerel

Hadımköy'de servisçilerin tartışması kanlı bitti Şoförlerin akaryakıt kavgası can aldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hadımköy'de servisçilerin tartışması kanlı bitti Şoförlerin akaryakıt kavgası can aldı

İşçileri taşımak için yol kenarında bekleyen işçi servisi sürücüsü Mehmet Taştan ile bir diğer servis sürücüsü Özcan K. arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Özcan K., aracının içinde oturan Mehmet Taştan'a acımasızca ateş açtı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. İşçileri taşımak için yol kenarında bekleyen işçi servisi sürücüsü Mehmet Taştan ile bir diğer servis sürücüsü Özcan K. arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Özcan K., aracının içinde oturan Mehmet Taştan'a acımasızca ateş açtı.

 Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçileri bekleyen 34 LAR 691 plakalı işçi servisi sürücüsü Mehmet Taştan ile yine işçileri bekleyen 34 LDE 633 plakalı servis minibüsü sürücüsü Özcan K., arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Özcan K., yanındaki silahla aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a ateş açtı. 4 kurşun isabet eden Mehmet Taştan, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mehmet Taştan'ı ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesine kaldırıldı. Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

KISA SÜREDE YAKALANDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheliyi Haraççı Hadımköy Yolu Cadde üzerinde durdurdu. Şahıs, olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek kullandığı silahı ise yol kenarına attığını söyledi. Gözaltına alınan Özcan K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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