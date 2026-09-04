  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyeceklerdi! Alçak timle ilgili sıcak gelişme Olmayacak şey olacak gibi: Türkiye'nin futbol devi imzayı attırabilir... Okul katliamı davası başladı! Caninin babası ceza almamak için bakın ne dedi Beyaz peynir yemek öyle bir işe yarayacak ki bunu yapmalıyız: Sabahları 1 dilim tüketin Takım içinde huzursuzluk... Galatasaray'ın Ponomarenko transferi neden yattı? Batrakov+para Limanda kimyasal sızıntı paniği: Çalışanlar tahliye edildi! Şikayetler ayyuka çıkmıştı! İhbarların ardı arkası kesilmeyince 23 üniversite için düğmeye basıldı Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi? Erich Vad: Türkiye'yi küçümsüyoruz öyle ya da böyle Ankara ile işbirliği yapmak zorunda kalacağız CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali çevreyi teyakkuza geçirdi!
Spor
4
Yeniakit Publisher
Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar

Son günlerde fazla süre alamadığı için teknik heyeti eleştiren Sane için karar verildi.

#1
Foto - Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar

Galatasaray'da son 2 maça yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane'nin rest çektiği belirtilmişti. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası Sane krizinin hafif atlatıldığı aktarıldı.

#2
Foto - Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar

Leroy Sane, Galatasaray'ın Erzurumspor ve Göztepe maçlarına yedek kulübesinde başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alman futbolcunun "20 dakikalık oyuncu değilim" düşüncesiyle yönetimle görüştüğü aktarılmıştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Leroy Sane isyanını bastırdı. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla birlikte Sane'nin yeniden ilk 11'e döneceği belirtildi.

#3
Foto - Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar

Okan Buruk'un ayağındaki ödem nedeniyle önceki gün MR'a giren Barış Alper Yılmaz'ı riske etmeyeceği hem de Sane'yi ilk 11'de başlatarak futbolcunun gönlünü alacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Ekonomi

Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başk..
Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Gündem

Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir katliam ortaya çıktı. 38 yaşındaki müzisyen ve besteci Jonatha..
İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!
Gündem

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki salonda görülen 53'ü tutuklu 414 sanıklı dev davada, köşeye sıkışan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ed..
İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız
Gündem

İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

Gazze'deki saldırılarının ardından dünyanın birçok noktasında protestolar ve boykot çağrılarıyla karşılaşan İsrail'e Belçika'dan bir ret dah..
Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor

Yıllık tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda gerileyerek Ağustos'ta yüzde 31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçek..
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23