Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar
Son günlerde fazla süre alamadığı için teknik heyeti eleştiren Sane için karar verildi.
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Son günlerde fazla süre alamadığı için teknik heyeti eleştiren Sane için karar verildi.
Galatasaray'da son 2 maça yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane'nin rest çektiği belirtilmişti. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası Sane krizinin hafif atlatıldığı aktarıldı.
Leroy Sane, Galatasaray'ın Erzurumspor ve Göztepe maçlarına yedek kulübesinde başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alman futbolcunun "20 dakikalık oyuncu değilim" düşüncesiyle yönetimle görüştüğü aktarılmıştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Leroy Sane isyanını bastırdı. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla birlikte Sane'nin yeniden ilk 11'e döneceği belirtildi.
Okan Buruk'un ayağındaki ödem nedeniyle önceki gün MR'a giren Barış Alper Yılmaz'ı riske etmeyeceği hem de Sane'yi ilk 11'de başlatarak futbolcunun gönlünü alacağı ifade edildi.
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