  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TURKOVAC sonrası aşı ve biyoteknolojide dev yatırım: Erciyes Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor! Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim yeri daha kontrol altına alındı! Gülistan soruşturmasında 2 yeni tutuklama: Soruşturma derinleşiyor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi! Faciada kritik ifadeler ortaya çıktı! Üsküdar Belediyesi yeniden başkanvekilini seçecek! Seçim tarihi algısına valilikten jet cevap ABD düğün evini de kana bulamıştı: Saldırılarda İranlı 3 pilot can verdi Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde! ABD'nin uçak gemisi pas tuttu!
Gündem İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
Gündem

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki şaibeli işler ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen dev davada sıcak bir adli gelişme yaşandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

 

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!
İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

Gündem

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

Gündem

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu
Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu

Gündem

Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

İBB'ye yönelik ilk geniş çaplı operasyon 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplam sanık sayısı ise 414'tü. tutuklu sayısını 51'e düştü. Bi kac ay sonra bu gidişle tutuklu kalmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23