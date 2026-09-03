İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki şaibeli işler ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen dev davada sıcak bir adli gelişme yaşandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.
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