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Spor A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!
Spor

A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!

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A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!

FIBA tarafından güncellenen son erkekler dünya sıralamasında parkede kasırga gibi esen A Millilerimiz, devasa bir sıçramaya imza atarak iki basamak birden tırmandı ve 808.1 puanla dünya 9'uncusu oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde dördüncü pencere maçlarının sona ermesiyle erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, iki basamak yükselerek 808.1 puanla 9. sıraya yerleşti.

FIBA dünya sıralaması güncellenirken A Milli Erkek Basketbol Takımı, eleme maçlarında aldığı sonuçlarla ilk 10 içerisinde en büyük yükselişi gerçekleştirdi. Milliler, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Bu sonuçla Türkiye sıralamada 809.2 puanla 8. basamakta bulunan Arjantin’e de önemli ölçüde yaklaştı.

Sıralamada 952.3 puanla ABD ilk sıradaki yerini korurken Almanya 877.4 puanla ikinci sırada bulundu. Fransa ise 870.9 puana ulaşarak Sırbistan’ı geride bıraktı ve üçüncü sıraya yükseldi.

Asya elemelerinde yenilgisiz yoluna devam eden Avustralya, İspanya ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapattı. İspanya 822.1 puanla altıncı sırada, Avustralya 822 puanla yedinci basamakta yer aldı.

İlk 20 içerisinde Türkiye dışında yükselen tek takım Finlandiya oldu. Deplasmanda Estonya karşısında farklı bir galibiyet alan Finlandiya, Amerika Elemeleri’nde iki yenilgi yaşayan Porto Riko’yu geride bırakarak 16. sıraya çıktı.

Amerika kıtasında en üst sırada yer alan yükselişi Meksika gerçekleştirdi. Kolombiya’yı ve o dönemde ilk 10 içerisinde bulunan Brezilya’yı mağlup eden Meksika, iki basamak çıkarak 26. sıraya yerleşti.

Afrika Elemeleri’nde Fildişi Sahili ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni mağlup eden Angola, ilk 80 içerisindeki takımlar arasında en büyük yükselişi kaydetti. Afrika takımlarının bu pencerede üçer karşılaşmaya çıkması, daha fazla sıralama puanı kazanabilmelerine imkan sağladı. Angola, beş basamak yükselerek 27. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en büyük yükselişler ise 2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri’nde mücadele eden takımlardan geldi. Kuveyt, Malezya ile Hong Kong, Çin sekizer basamak yükseldi. Organizasyon, alt sıralardaki takımlara mevcut puanlarına oranla önemli miktarda sıralama puanı kazanma fırsatı sundu.

Mikronezya Federal Devletleri ve Palau, 2026 FIBA Mikronezya Kupası’ndaki; Kırgızistan, Maldivler ve Nepal ise 2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri’ndeki mücadelelerinin ardından ilk kez dünya sıralamasına dahil edildi. Böylece FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda yer alan takım sayısı 159’a yükseldi.

FIBA, bu güncellemeyle birlikte Galibiyet Farkı Faktörü’nde ikinci aşamayı da uygulamaya aldı. Buna göre takımlar, 15 sayı ve üzerindeki galibiyetlerinde bonus kazanmaya devam edecek. Bir takımın karşılaşmayı 30 sayı veya daha fazla farkla kazanması halinde ise maçtan elde ettiği sıralama puanı daha yüksek bir katsayıyla çarpılacak. Böylece sahadaki farklı galibiyetlerin dünya sıralamasına daha fazla yansıması sağlanacak.

 

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda ilk 20 takım şöyle:

1. ABD - 952.3 puan

2. Almanya - 877.4 puan

3. Fransa - 870.9 puan

4. Sırbistan - 870.6 puan

5. Kanada - 863.0 puan

6. İspanya - 822.1 puan

7. Avustralya - 822.0 puan

8. Arjantin - 809.2 puan

9. Türkiye - 808.1 puan

10. Litvanya - 801.3 puan

11. Brezilya - 799.0 puan

12. Letonya - 787.9 puan

13. Yunanistan - 784.4 puan

14. Slovenya - 756.3 puan

15. İtalya - 745.4 puan

16. Finlandiya - 706.0 puan

17. Porto Riko - 698.8 puan

18. Karadağ - 671.2 puan

19. Polonya - 651.2 puan

20. Gürcistan - 614.7 puan

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