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Dünya Yaralılar ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor!
Dünya

Yaralılar ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:59:00 -
Yaralılar ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor!

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de "insani aranın" bitmesinin ardından işgalci rejimin başlattığı saldırılar nedeniyle sağlık ekiplerinin çok sayıda yaralıyla ilgilendiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de "insani aranın" bitmesinin ardından işgalci rejimin başlattığı saldırılar nedeniyle sağlık ekiplerinin çok sayıda yaralıyla ilgilendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "Sağlık ekipleri, bu sabah itibarıyla insani aranın bitmesinin ardından başlatılan saldırılar nedeniyle çok sayıda yaralıyla ilgileniyor. Yaralılar yoğunluk nedeniyle acil servislerde ve ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle sağlık hizmetlerinin "oldukça felaket durumda" olduğunu belirtti.

Gazze ve kuzey bölgelerindeki tıbbi imkanların son derece kısıtlı olduğuna vurgu yapan Kudra, "Gazze kenti ve kuzeyde hizmet veren 3 hastane küçük ve çok sayıda yaralıyı kaldırabilecek kapasitede değil." ifadesine yer verdi.

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