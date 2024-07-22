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Sağlık Yara deyip geçmeyin! Bakın nelere yol açıyor
Sağlık

Yara deyip geçmeyin! Bakın nelere yol açıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 19:57:00 -
Yara deyip geçmeyin! Bakın nelere yol açıyor

Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, doğru tedavi edilmeyen yaraların uzuv kaybına yol açabileceğini belirtti.

Acıbadem Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, kronik yaralara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Tuğ, deride oluşan hasarların ve kronik yaraların tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Deride oluşan her türlü hasarın yara olarak adlandırıldığını ve insan vücudunun yaraları kendi kendine iyileştirebilecek şekilde programlandığını vurgulayan Prof. Dr. Tuğ, bazı durumlarda bu iyileşme sürecinin gecikebileceğini veya sekteye uğrayabileceğini dile getirdi.

Kronik yaraları “4-6 hafta içinde iyileşmeyen yaralar” olarak tanımlayan Prof. Dr. Tuğ bu tür yaraların altında iyileşmeyi engelleyen bir neden bulunduğunu, bu nedenle özel olarak tasarlanmış yara ünitelerinin multidisipliner yaklaşımla hastalara hizmet verdiğini vurguladı.

Her yara farklı tedavi gerektiriyor

Prof. Dr. Tuğ, kronik yaraların çeşitlerini “Basınç yaraları, diyabetik ayak yaraları, dolaşım bozukluğu kaynaklı yaralar (venöz ülser-arteriyel ülser), travma veya enfeksiyona bağlı iyileşmeyen yaralar ve beslenme bozukluğu olan, kemoterapi/ radyoterapi alan veya sigara içen hastalarda cerrahi sonrası iyileşme süresi gecikmiş yaralar” olarak sıraladı. Her bir yara türünün farklı tedavi yöntemlerini gerektirdiğini ve hastaların durumlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları oluşturulduğunu vurguladı.

Yara ünitesine başvuran hastaların yaralarının detaylı bir şekilde değerlendirildiğini, gerekli tetkiklerin yapıldığını ve yaranın ihtiyacına uygun yara bakım ürünleri ile pansuman yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Tuğ gerektiğinde ilgili birimlerden konsültasyon alındığını ve hastanın kronik hastalıkları varsa buna yönelik ilaç ve beslenme desteğinin multidisipliner olarak sağlandığını ekledi. Ünite içerisinde yara bakımı konusunda eğitim almış uzman personelin görev yaptığını belirtti.
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“Yanlış yara tedavisi hayatı tehdit edebilir ”

Yara ünitesinin temel amacının, kronik yaraların iyileşmesini engelleyen sebepleri bularak bu sebepleri ortadan kaldırmak ve yaranın iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamak olduğuna değinen Prof. Dr. Tuğ, “Yara ünitesi bu amaçla oluşturulmuş özel bir birimdir. Ünitenin araç gereçleri, ergonomik yapısı yara bakımına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yara ünitesinde yara bakımı eğitimi almış uzman kişiler çalışır. Yara bakımı uzman kişiler tarafından verilmediği takdirde hastanın yarasının olduğu uzvunun kaybı ve hayatını tehdit edebilecek yanlış tedavilerin yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu ünitede yara bakımına ek olarak hasta ve yakınlarının yaranın önlenmesi ve bakımı ile ilgili eğitimleri de yapılır” diye konuştu.

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