Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a soğuk duş! Orkun Kökçü'den kötü haber geldi!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün sağlık durumu netleşti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'a dönüş sonrası MR'ı çekilen oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiği bildirildi.
Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Milli futbolcu Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Orkun Kökçü'nün 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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