İçişleri Bakanlığı bizzat uyardı! Vatandaşlara tedbir çağrısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerini paylaşarak birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre İstanbul'da akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ile ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması öngörülürken Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bazı bölgelerde fırtına bekleniyor

Bakanlığın açıklamasında, cumartesi günü Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Cumartesi akşamından itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, pazar sabahından itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

İçişleri Bakanlığı, beklenen hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması ve yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.