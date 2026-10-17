Türk halısı dünyaya açıldı: 2 milyar doları aştı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektörün ihracatında en büyük payı 1 milyar 563 milyon 158 bin dolarla makine halıları aldı. Makine halılarını 351 milyon 666 bin dolarla tufte halılar, 92 milyon 196 bin dolarla el halıları ve 10 milyon 107 bin dolarla kilimler takip etti. Bölgesel bazda en fazla ihracat, 605 milyon 608 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapıldı. Orta Doğu 515 milyon 330 bin dolarla ikinci, Avrupa ülkeleri ise 331 milyon 741 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ülke bazında ABD, yüzde 16,6 artışla 448 milyon 37 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. ABD'yi yüzde 9,4 artış ve 181 milyon 323 bin dolarla Suudi Arabistan, yüzde 23,4 artış ve 114 milyon 187 bin dolarla İngiltere izledi.