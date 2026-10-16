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Ekonomi SPK'dan gece yarısı flaş karar! 15 kişi hakkında suç duyurusu
Ekonomi

SPK'dan gece yarısı flaş karar! 15 kişi hakkında suç duyurusu

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SPK'dan gece yarısı flaş karar! 15 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aldığı kararı duyurdu. SPK, 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 11 kişiye ise işlem yapma yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Vişne Madencilik hisselerindeki işlemler nedeniyle 22, Işıklar Enerji ve Yapı Holding hisselerindeki işlemler nedeniyle 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

11 KİŞİYE GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI

Kurul, piyasa bozucu eylemler kapsamında 11 kişi hakkında da borsalarda geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Bu kişiler, yasak süresince sermaye piyasalarında işlem yapamayacak.

 

TERA YATIRIM VE TERA PORTFÖY'E YENİ YASAK

SPK, Vişne Madencilik hisselerindeki işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve 22 kişinin de aralarında bulunduğu kişi ve şirketlere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Kadir Boy, İbrahim Bekçi ve Ayşegül Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimler yer aldı.

İşlem yasağı ayrıca MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ'yi de kapsadı. Şirketler açısından yasak, kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilecek işlemlerle sınırlı tutuldu. Yaptırım, VSNMD paylarının yanı sıra borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle geçerli olacak.

 

IŞIKLAR HOLDİNG HİSSELERİNDE 15 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Işıklar Enerji ve Yapı Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Bu isimler arasında Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp, Çetin Genç, Seyit Tahir Özek, Osman Saraç, Serdar Altınbaş ve Hakan Avdan da bulunuyor. Kurul, söz konusu 15 kişinin yanı sıra Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de IEYHO payları ve borsa işlemleriyle ilgili iki yıllık işlem yasağı getirdi.

Daha önce altı aylık geçici işlem yasağı getirilen Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp ve Çetin Genç'in mevcut yasak sürelerinin yeni iki yıllık süreden düşülmesine karar verildi.

 

21 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, iki şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılan toplam 21 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını da işlem yasağı süresince iptal etti.

Bu kişilerden 12'si Vişne Madencilik, 9'u ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding hisselerine ilişkin incelemelerde yer aldı. Kurul ayrıca, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını, 500 bin liradan az olmamak üzere, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına yatırmaları gerektiğini hatırlattı.

 

FON SORUŞTURMASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Vişne Madencilik hisseleri, Tera Portföy tarafından yönetilen fonların işlemleri nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti. Şubat 2025'te halka arz edilen şirketin hisseleri, takip eden aylarda sert yükseliş kaydetmiş, ardından önemli değer kayıpları yaşamıştı.

SPK, Ekim 2025'te Vişne Madencilik paylarındaki işlemler nedeniyle dönemin Tera Portföy yöneticileri Alper Öztürk ve Ayşegül Kaya'ya ayrı ayrı yaklaşık 8,9 milyon lira idari para cezası vermişti.

Eylül 2026'da derinleşen fon krizi kapsamında ise Tera Portföy'ün de aralarında bulunduğu şirketlerin yönettiği çok sayıda yatırım fonu tasfiye sürecine alınmış, sermaye piyasasındaki işlemler nedeniyle geniş çaplı adli soruşturma başlatılmıştı.

SPK, 28 Eylül'de yayımladığı başka bir bültende de Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerindeki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Son bültenle birlikte Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding paylarındaki işlemler de yeni suç duyuruları, işlem yasakları ve lisans iptallerine konu oldu.

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Yorumlar

Vay vay

10 ay bekleyen spk... milletin 832 milyarina çökmüşler, malı götürmüşler, dışarıda geziyorlar. Malı götürenlerin isimleri bile gizleniyor..

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

HIRSIZ EVİ SOYDUKTAN SONRA KAPIYA KİLİT... Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16 Ekim 2026 gecesi yayımladığı bültenle 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması ve 11 kişiye işlem yasağı getirmesi, finansal piyasaların güvenliği ve denetim mekanizmalarının işleyişi üzerine önemli bir tartışmayı yeniden alevlendirmiştir. Kamuoyunda oluşan genel algı, bu tür cezai ve hukuki yaptırımların genellikle manipülasyon veya usulsüzlük gerçekleştikten, yani tabiri caizse "iş işten geçtikten sonra" uygulandığı yönündedir. "Hırsız evi soyduktan sonra kapıyı kilitlemek" deyimiyle de hayat bulan bu yaklaşım, yatırımcıların maruz kaldığı zararların ardından gelen müdahalelerin piyasadaki güven erozyonunu önlemede ne derece yeterli olduğunu sorgulatmaktadır. Yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin kurumların proaktif, yani olaylar meydana gelmeden önce önleyici tedbirler alması yönündeki beklentisi, modern finansal düzenlemelerin en kritik odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Finansal piyasalarda manipülasyon, içeriden öğrenenlerin ticareti veya usulsüz halka arzlar gibi suçlar, doğası gereği organize veya birden fazla aktörün iş birliğiyle gerçekleştirilen karmaşık süreçlerdir. Bu durum, piyasa düzenleyicilerinin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda şeffaflığı ve hesap verebilirliği en üst düzeye çıkaran dinamik bir yapıya sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Soruşturma süreçlerinde uygulanan idari tedbirlerin, işlem yasaklarının ve hukuki baskıların artırılması, usulsüzlüklere karışan aktörlerin birbirini deşifre etmesi ya da organize yapıların çözülmesi sonucunu doğurabilmektedir. Sıkı denetimlerin ve caydırıcı cezaların varlığı, piyasa aktörleri üzerinde caydırıcı bir baskı unsuru oluşturarak kapalı devre yürütülen illegal ağların ortaya çıkarılmasında kritik bir kaldıraç görevi görmektedir. Sonuç olarak, SPK gibi düzenleyici otoritelerin gece yarısı kararlarıyla attığı adımlar, piyasa düzenini sağlamak adına atılmış gecikmeli de olsa zorunlu adımlardır. Ancak finans dünyasında asıl başarı, suçun işlenmesini zorlaştıracak teknolojik ve sistemsel altyapıların kurulması, piyasaların anlık olarak yapay zeka ve gelişmiş veri analitiğiyle izlenmesi ve suistimaller henüz tasarım aşamasındayken engellenmesidir. Denetleyici kurumların güvenilirliğini koruması ve yatırımcı nezdindeki iskillenmeleri ya da şüpheleri gidermesi, tepkisel müdahalelerden ziyade, geleceğe yönelik önleyici ve şeffaf bir denetim vizyonunun kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır.
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