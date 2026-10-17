Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlıkta 31 bin 54 kişilik dev istihdam

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik dikkat çeken karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri tespit edildi.

Karar 2027 yılında uygulanacak.

31 BİN 54 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Karar kapsamında toplam 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdamı öngörüldü.

Personelin görev yapacağı hizmet birimlerinin dağılımı da belli oldu.

Buna göre;

Yataklı tedavi hizmetlerinde 31 bin 40

İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde 7

Sağlık evlerinde 6

Acil sağlık hizmetlerinde 1

personel istihdam edilecek.

EN BÜYÜK PAY UZMAN TABİPLERE

İstihdam edilecek personelin unvanlara göre dağılımında ise hekimler açık ara öne çıktı.

Toplam 25 bin 955 uzman tabip ile 5 bin 61 tabip istihdam edilecek.

Bunlara ek olarak 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri için istihdam öngörüldü.

Böylece karar kapsamındaki toplam personel sayısı 31 bin 54 olacak.

AMAÇ SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Düzenlemeyle özellikle personel temininde güçlük yaşanan bölgeler ve hizmet alanlarında sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 2027 yılı için sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve personel sayılarını belirliyor.