Diyarbakır’da önemli karşılaşma! Amedspor, Konyaspor karşısında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amedspor, sahasında Konyaspor’u konuk edecek. İç sahada henüz puan kaybetmeyen Amedspor, son üç haftadır yenilmeyen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Amedspor, şu ana kadar ligde evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir gibi daha önce şampiyonluk yaşamış takımları puansız gönderen Amed, haftaya 14 puanla üçüncü sırada girdi.

Geçen hafta ilk deplasman galibiyetine Gençlerbirliği karşısında çok yaklaşan Besnik Hasi'nin öğrencileri, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Son üç hafta rakiplerine gol atma imkanı vermeyen Konyaspor ise 5 puan topladı.

Son olarak Başakşehir ile 0-0 berabere kalan İlhan Palut'un öğrencileri sadece 4 gol atabildi ve bu süreçte özellikle hücumda sıkıntılar yaşadı.

Diyarbakır Stadyumu'nda bugün saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından takip edilebilecek.

AMEDSPOR - KONYASPOR

MUHTEMEL 11'LER

AMEDSPOR: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.

KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz, Toth, Gonçalves, Muleka.

STAT: Diyarbakır

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 16:00

YAYIN: beIN SPORTS 2