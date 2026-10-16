Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı

İstanbul’da sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EMİR SARIGÜL HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Mustafa Sarıgül’ün ise oğlu Emir Sarıgül’ün emniyete teslim olacağını söylediği aktarıldı.

SARIGÜL: ALMANYA BAĞLANTILI TİCARİ BİR MESELE

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Mustafa Sarıgül, soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir meseleyle ilgili olduğunu ifade etti. Sarıgül ayrıca Murat Ağırel’in söz konusu sürece gazetecilik faaliyeti kapsamında, konuyu haberleştirmek amacıyla dahil olduğunu söyledi.

Murat Ağırel’in evinde arama yapıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü de haberlerde yer aldı.

Soruşturmanın tam kapsamı, şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve operasyonun Almanya bağlantısına ilişkin resmi makamlarca ayrıntılı bir açıklama henüz yayımlanmış değil. Bu nedenle yeni ayrıntılar geldikçe dosyanın kapsamının netleşmesi bekleniyor.