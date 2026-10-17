ABD’nin ölümcül kozu!

Donald Trump’ın İran’ın nükleer programı kapsamında Kazma Dağı’na işaret etmesi ve “bombaların anası” çıkışı uluslararası gündeme taşındı. Uzmanlar, ABD’nin güçlü mühimmatlarından birinin olası kullanımının kara harekâtı ihtimaline işaret edebileceğini değerlendirirken, Kazma Dağı’nın yapısı ve ABD-İran arasındaki askerî dengeler de tartışıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "bombaların anası" tehdidi ve Kazma Dağı'na olası saldırı açıklaması, bölgedeki savaşın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İran'ın nükleer tesislerini yüzlerce metre derinlikteki dağlık alana gizlediği iddiaları gündemdeki yerini korurken, ABD'nin en güçlü konvansiyonel bombalarından GBU-43 ile sığınak delici GBU-57'nin bu tesisleri imha edip edemeyeceği A Haber ekranlarında ele alındı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bombaların teknik kapasitesinden olası kara harekatına kadar kritik başlıkları değerlendirerek Trump'ın tehditlerinin sahadaki karşılığını masaya yatırdı.

TRUMP'TAN KAZMA DAĞI VE MÜHİMMAT AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, "İran savaşı çok yakında sona erecek, çok yakında bitecek. Şimdi Kazma Dağı'nı inceliyoruz, oraya gitmemiz gerekebilir. Hayır, nükleer silah kullanmam, buna gerek yok. Bombaların anası çok büyük bir bomba ancak nükleer değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından, Amerikan istihbaratının yerin yüzlerce metre altında zenginleştirilmiş uranyum ve kritik sistemlerin bulunduğunu öne sürdüğü Kazma Dağı'na yönelik olası bir saldırının sonuçları tartışılmaya başlandı. Sığınak delici bombaların ve "bombaların anası" olarak nitelendirilen mühimmatın bu tesisleri tek hamlede yok edip edemeyeceği sorusu gündeme geldi.

"KAZMA DAĞI'NA BOMBA ATSANIZ DA SONUÇ ALINMAZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, bölgede hedeflenen askerî sonucun alınamayacağını belirtti.

Başbuğ, "Kazma Dağı yakınlarında İran'ın kullandığı, açıkta bulunan bir nükleer tesis vardı. Ancak bu tesis, geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırıda yerle bir edildi. Vurulmasının ardından İran, 'Bunun daha iyisini, daha modernini yapacağım.' dedi. Bana göre akıllıca bir manevra yaptı. 'Bu kez tesisleri açıkta değil, dağın içine saklayarak inşa edeceğim.' dedi. Derinliği İran tarafından tam olarak açıklanmasa da tesisin yüzlerce metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. İran, buraya daha modern santrifüj tesisleri kurdu." dedi.

Amerikan istihbaratının bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiğini belirten Başbuğ, şöyle konuştu:

"Amerika da Kazma Dağı gündeme geldiğinde, 'Burada İran'ın yoğun nakliye kamyonlarıyla faaliyetlerini görüyorum. Bunlar rahat durmuyor, dolayısıyla Kazma Dağı'nı vuracağım.' dedi. Bunu Trump söyledi. Buraya saldırsanız bile elinizdeki en güçlü bomba, GBU-57 olarak bilinen sığınak delici bombadır. Bu bomba, ilk patlamanın ardından yerin altına nüfuz ediyor ve Amerika'nın açıklamasına göre yaklaşık 60 metre derinliğe inerek burada ikinci bir patlama gerçekleştiriyor. Sığınakları ve mağaraları yerle bir ediyor. Nasrallah'a Lübnan'da yerin eksi dördüncü veya beşinci katında toplantı halindeyken attıkları bomba da böyle bir mühimmattı ve aynı etkiyi oluşturabildi.

Amerika, 'Buraya GBU-57 ile saldıracağım, yerle bir edeceğim.' dediğinde biz güldük. Çünkü açıklanan 60-80 metrelik derinlik, yumuşak doku ve toprak gibi zeminler için geçerli. Beton ve dağ yapısında bu derinlik bir anda 8-10 metreye kadar düşüyor. İran da bunun hesabını yapıyor. Tünellerini 60-80 metre değil, 100, 150, 200, hatta belki 300 metre derinliğe inerek inşa ediyor. Dolayısıyla Trump'ın bu çıkışı kuru gürültüden ve laftan öteye geçmez."

GBU-43 VE GBU-57 ARASINDAKİ TEKNİK FARKLAR

Tartışmanın devamında, sığınak delici mühimmatlar ile kamuoyunda sıklıkla "bombaların anası" olarak nitelendirilen GBU-43 arasındaki teknik farklar ele alındı. ABD'nin bu mühimmata neden söz konusu ismi verdiği de değerlendirildi.

Bu nitelemenin Amerikan propagandasının bir parçası olduğuna dikkat çeken Başbuğ, GBU-43'ün özelliklerini ve çalışma mekanizmasını şöyle anlattı:

"Bombaların anası dedikleri mühimmat GBU-43'tür. Amerika, 'Nükleer silahlardan sonra elimdeki en etkili bombalardan biri bu.' diyor. C-130 nakliye uçağı, özel olarak bu bombayı atmak için tasarlandı. GBU-43, C-130 nakliye uçağından özel bir fırlatma sistemiyle boşluğa bırakılıyor ve GPS navigasyonuyla hedefe yöneliyor. Yere çarpıp patlamıyor. Dokuz metre uzunluğunda, bir metre çapında ve 10 ton ağırlığında bir bombadan bahsediyoruz.

Standart veya sığınak delici bombalar gibi hedefe çarparak patlamak ya da yerin altına nüfuz etmek yerine, önceden belirlenen mesafede havada ilk patlama gerçekleşiyor. İlk patlamada aerosol benzeri zerreler etrafa saçılıyor ve oksijen tüketiliyor. Ardından ikinci patlamayla etrafa yayılan aerosol maddeler büyük bir patlayıcı etki oluşturuyor. Buna termobarik etki deniyor. Isı ve oksijenin etkisiyle son derece büyük bir patlama meydana geliyor."

Mühimmatın teknik özelliklerinin ardından, yerin 300 metre derinliğindeki tünellere ulaşıp ulaşamayacağı sorusu gündeme geldi. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, konuya ilişkin, "Dolayısıyla bu, genişlemesine yayılan bir bomba ancak derinlemesine nüfuz eden bir bomba değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mühimmatın kullanım alanlarına ilişkin detayları paylaşan Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi:

"Amerika bunu genellikle mağara girişleri, sığınaklar ve karargahlar gibi insanların yoğun bulunduğu alanlarda kullanır. Bomba, bu tür bölgelerde daha fazla etki oluşturur. Üzerinize doğru gelen bomba havada patlayarak bir aerosol yağmuru oluşturuyor. Ardından gerçekleşen ikinci patlamayla ısı tesirli büyük bir etki meydana geliyor."

TRUMP SEÇİM ÖNCESİ BU RİSKİ ALABİLİR Mİ?

Olası bir saldırının siyasi ve bölgesel sonuçlarına değinen Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Trump'ın böyle bir adım atmasının zor olduğunu belirtti.

Övür, "Bu aşamada Trump bunu yapar mı? Ben yapamaz diye düşünüyorum. Yapmaz değil, yapamaz. Seçim sürecinde bunu gerçekleştirecek ne gücü ne de isteği var. Çünkü o bomba atıldığı zaman İran bütün bölgeye saldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine Dr. Mehmet Çelik, Trump'ın olası saldırıya ilişkin siyasi hesaplarına dikkat çekerek, "Trump, 'Ben nükleersiz bir İran hedefliyorum, bu adımla onların nükleerini bitirdim.' şeklinde bir tezle ortaya çıkacaksa kendince böyle bir hesap yapıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'ın kriz sürecindeki stratejisine ve petrol fiyatları üzerindeki hesaplarına işaret eden Mahmut Övür ise şu değerlendirmede bulundu:

"İran, tam da Amerika'nın karşı durduğu şeyi yaparak petrol fiyatlarının yükselmesini istiyor. Bütün dünyayı rahatsız ederek Amerika'ya ve bölge ülkelerine baskı yapılmasını amaçlıyor. Bu, bir paradoks gibi. Savaş sonrasının nasıl şekilleneceğini İran düşünüyor mu acaba? Oradan ne çıkacağını kestirmek zor. Enteresan sonuçlar doğurabilir."

"KARA HAREKATI OLMADAN SADECE GAZ ALIRLAR"

Askeri stratejinin sahadaki zorunluluklarına dikkat çeken Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, söz konusu mühimmatın kullanılmasının kara harekatı hazırlığına işaret edebileceğini belirtti.

Başbuğ, "Bu bombayı aklından geçiren bir yönetim aslında bir kara harekatına hazırlanıyor demektir. Çünkü bunlar daha çok insan hedeflerine yönelik mühimmatlardır. Amerika bunu daha önce Afganistan'da Taliban'a karşı denedi. Çok ses getirdi ancak sonuç alamadı. Çünkü karadan desteklemediğiniz hiçbir harekatın sonucunu alamazsınız." dedi.

Trump'ın açıklamalarının söylem düzeyinde kalacağını düşündüğünü ifade eden Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Trump'ın bu söylemlerinin de laftan öteye geçmeyeceği kanaatindeyim. Trump'ın 'Bombaların anası geliyor, yerle bir edeceğiz, taş üstünde taş bırakmayacağız, İran diye bir şey kalmayacak.' gibi çıkışları hep kağıt üzerinde ve havada kalmış sözlerdir. Bu da onlardan biridir. İran'a yönelik kapsamlı bir kara harekatı düzenlemediğiniz sürece yapılanlar, Amerikan halkının ve dünya kamuoyunun gazını almaktan ibaret kalır."