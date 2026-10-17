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Gündem Akif Ersoy İstiklal Marşını İmamoğlu için yazmış!!!? Mahkemede aynen bunu söyledi
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Akif Ersoy İstiklal Marşını İmamoğlu için yazmış!!!? Mahkemede aynen bunu söyledi

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Akif Ersoy İstiklal Marşını İmamoğlu için yazmış!!!? Mahkemede aynen bunu söyledi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, savunmasının üçüncü gününde dikkat çeken ifadeler kullandı. Duruşma salonunda İstiklal Marşı’nın dizelerini okuyan İmamoğlu, ardından “Bayılıyorum buna ya. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?” dedi.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında yargılama devam ediyor.

Davanın ikinci duruşmasının 36. gününde, iddianamede “örgüt lideri” olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunmasını sürdürdü.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen davayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da takip etti.

SAVUNMASININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE KONUŞTU

İmamoğlu, belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin savunmasında, İstanbul’un sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görev yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını ileri sürdü.

İmamoğlu, söz konusu sürecin “tesadüf olmadığını” iddia ederek şehir planlaması ve kent rantları üzerinden savunmasını sürdürdü.

Şehir plancılarının aldıkları kararlar ve yaptıkları bilimsel itirazlarla çok sayıda projeye engel olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kamu yararına aykırı olduğunu öne sürdüğü bazı projelerin bu şekilde durdurulduğunu veya değiştirildiğini ifade etti.

MAHKEMEDE İSTİKLAL MARŞI’NDAN DİZELER OKUDU

İmamoğlu’nun savunmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise İstiklal Marşı üzerinden yaptığı çıkış oldu.

İmamoğlu duruşma salonunda İstiklal Marşı’nın şu dizelerini okudu:

“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”

“BUNU BENİM İÇİN YAZDI”

İmamoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini okuduktan sonra ise salonda dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?”

İmamoğlu’nun, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan İstiklal Marşı’nın dizelerinin kendisi için yazıldığını söylemesi duruşmadaki dikkat çeken anlardan biri oldu.

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