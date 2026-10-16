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Spor Çorum, Burak Yılmaz'la bir başka
Spor

Çorum, Burak Yılmaz'la bir başka

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Çorum, Burak Yılmaz'la bir başka

Alanyaspor yenilgisinin ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, yönetimindeki Arca Çorum FK, Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Çaykur Rizespor'u da 2-1 mağlup etti.

 

Burak Yılmaz yönetimindeki Arca Çorum FK, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı. Çorum temsilcisi, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek yeni teknik direktörüyle yakaladığı çıkışı sürdürdü.

BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE 2'DE 2

Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından göreve başlayan Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Çorum temsilcisi, bu kez sahasında Çaykur Rizespor'u yenmeyi başardı. Böylece Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, iki maçta 6 puan toplarken 5 gol attı ve yalnızca 1 gol yedi.

 

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor, henüz 3. dakikada gole yaklaştı. Mithat Pala'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada savunmaya çarpan top üst direkten kornere çıktı. Konuk ekip, 12. dakikada da direğe takıldı. Mihaila'nın kullandığı köşe vuruşunda Laçi'nin şutu üst direkten döndü. 32. dakikada Laçi, ceza sahasında önünde bulduğu topu ağlara göndererek Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin yanıtı ise gecikmedi. 38. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Çorum FK, 57. dakikada Kyziridis ile gole yaklaştı. Yunan futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Fofana kornere çeldi. 61. dakikada bir kez daha şansını deneyen Kyziridis'in vuruşunda top az farkla auta çıktı. Ev sahibi ekibin beklediği gol 80. dakikada geldi. Kyziridis'in pasıyla ceza sahasına giren Youssoufa Moukoko, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek Çorum FK'yi 2-1 öne geçirdi. Çaykur Rizespor, 90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın kafa vuruşuyla beraberliğe yaklaştı ancak top üstten auta çıktı. Mücadele Çorum FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Çorum FK, Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti. Genç teknik adam, yeni takımındaki ilk maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Rizespor karşısında gelen 2-1'lik galibiyetle birlikte Burak Yılmaz, Çorum FK kariyerine iki maçlık galibiyet serisiyle başladı.

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