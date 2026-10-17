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Gündem Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!
Gündem

Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!

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Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yeni Parti vekilleri tarafından sahnelenen bantlı protesto tiyatrosu parti içinde büyük krize yol açtı. İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın organizasyonuyla yapıldığı belirtilen skandal eyleme katılan vekillerin kulislerde "Keşke yapmasaydık, rezil olduk" diyerek pişmanlıklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Yeni Parti'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bantlı protestosu parti içinde de tartışma konusu oldu. Eylemi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın planladığı belirtilirken, protestoya katılan bazı vekillerin pişmanlık duyduğu, Genel Başkan Özgür Özel'in de Karabat'ı arayarak uyardığı öne sürüldü.

Karabat’a tepki yağdı, Özgür Özel uyardı!

Kulis bilgilerine göre, eyleme katılan bazı milletvekilleri Meclis kulislerinde yaptıkları sohbetlerde protestonun Karabat tarafından planlandığını belirterek, "Genel başkanımızın görevlendirdiği isim olduğu için onun dediklerini yaptık. Keşke yapmasaydık, bakın rezil olduk" ifadelerini kullandı.

Eylemin ardından bazı vatandaşların Karabat'ın odasını telefonla arayarak tepkilerini ilettiği, Özgür Özel'in de Karabat'ı arayıp uyarıda bulunduğu iddia edildi. Yeni Parti’nin bantlı protestosu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinin bir otelde güvenlik kameralarını bantla kapattığı olayı akıllara getirdi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen olay, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

KAYNAK : YENİŞAFAK

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Yorumlar

Adanalı

Komutan Logar...Bir cisim yaklaşıyor efendim...

Numan

Milletin vekili misiniz yoksa stand-up çımı belli değil. :))) hallere bak hallere... Kerli felli adamların yaptığına bak, bu halk ülkeyi teslim eder mi size???
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