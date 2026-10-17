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Gündem Trump’tan Suudi Arabistan’a dikkat çeken İsrail çağrısı: Kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum
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Trump’tan Suudi Arabistan’a dikkat çeken İsrail çağrısı: Kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’tan Suudi Arabistan’a dikkat çeken İsrail çağrısı: Kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerle gerilimin sürdüğü bir dönemde Suudi Arabistan’a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. İsrail’in Riyad yönetimine Husilere karşı destek teklif ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Trump, Suudi Arabistan’ın bu teklifi kabul etmesi gerektiğini söyledi. Trump ayrıca İran’la yaşanan çatışmaların “çok yakında” sona ereceğini öne sürerek petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’da düzenlenecek seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump’ın açıklamalarında İran, Yemen, Suudi Arabistan ve İsrail hattında yaşanan gelişmeler öne çıktı.

TRUMP’TAN RİYAD’A İSRAİL ÇAĞRISI

Trump’a, İsrail’in Yemen’deki Husilere karşı Suudi Arabistan’a destek teklif ettiği yönündeki iddialar soruldu.

Bir gazetecinin, “Suudi Arabistan’ın İsrail’in yardımını kabul etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Trump, net bir şekilde cevap verdi:

“Evet, kesinlikle düşünüyorum.”

Trump sözlerinin devamında ise dikkat çeken bir ifade kullandı:

“İsrail, Suudi Arabistan’a çok yardımcı oldu.”

ABD Başkanı, İsrail’in Suudi Arabistan’a daha önce ne tür yardımlarda bulunduğuna veya söz konusu desteğin doğrudan Husilere karşı yürütülen faaliyetleri kapsayıp kapsamadığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump, Riyad yönetiminin İsrail’den gelecek bir yardım teklifini kabul etmesi durumunda Tel Aviv’in destek sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

İRAN İÇİN “ÇOK YAKINDA BİTECEK” MESAJI

Trump’ın açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise İran oldu.

İran’la yaşanan çatışmaların sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızla gerileyeceğini ileri süren Trump, “İran’la savaş bittiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. En önemlisi şu ki İran nükleer silaha sahip olamayacak” dedi.

Dünya piyasalarında yeterli miktarda petrol bulunduğunu söyleyen Trump; Teksas, Alaska, Louisiana ve Venezuela’daki petrol kaynaklarına işaret etti.

Trump, çatışmaların sona ermesine ilişkin ise oldukça iddialı konuştu:

“Savaş bittiğinde, ki bu çok yakında ve insanların düşündüğünden çok ama çok daha kısa sürede olacak, petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek.”

UKRAYNA’DA STARSHIELD İDDİASINI YALANLADI

Trump, Ukrayna’nın SpaceX’in askeri uydu iletişim ağı Starshield’a erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberleri de reddetti.

Böyle bir karar almadıklarını belirten Trump, sistemin çalışmasını yavaşlatmadıklarını ve yaptığı kontrole göre ağın normal şekilde çalıştığını söyledi.

“TEK İSTEDİĞİM SAVAŞIN BİTMESİ”

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görevden ayrılmasını isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan cevap vermek yerine savaşın sona ermesine odaklandığını ifade etti.

Trump, “Umurumda olan tek şey o savaşın sona ermesi” diyerek hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelenskiy ile temas halinde olduğunu belirtti.

Trump, iki tarafın da çatışmaların sona ermesini istediğine inandığını söyledi.

BIDEN YÖNETİMİNE AĞIR SUÇLAMA

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında da sert ifadeler kullandı.

Hunter Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetlerine ilişkin gündeme gelen belgeler sorulan Trump, Biden yönetiminin “yozlaşmış” olduğunu öne sürdü ve devlet kurumlarının siyasi amaçlarla kullanıldığını ifade etti.

SUSIE WILES İDDİASINA YALANLAMA

Trump, yeni bir özel kalem müdürü aradığı yönündeki haberleri de kesin bir dille reddetti.

Mevcut Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın çalışmalarından son derece memnun olduğunu söyleyen Trump, Politico’nun bu yöndeki haberini “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca Wiles’ın ciddi bir hastalık sürecini geride bıraktığını ve görevinde başarılı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

MUSK’IN ROADSTER’INA ÖVGÜ

Tesla Roadster hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, Elon Musk’ın tanıttığı aracı “çok etkileyici” olarak nitelendirdi.

Trump, “Beni o arabanın içinde görür müsünüz bilmiyorum ama oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Zeynel

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