Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri’ni farklı bir görünüme bürüdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri’ni farklı bir görünüme bürüdü.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü.
Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale’deki tarihi mekanlar sisle kaplandı. Sis tabakası altında kalan tarihi yapılar ve yeşil alanlar, güzel görüntüler oluşturdu.
O anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.
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