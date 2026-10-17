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Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri’ni farklı bir görünüme bürüdü.

#1
Foto - Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü.

#2
Foto - Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale’deki tarihi mekanlar sisle kaplandı. Sis tabakası altında kalan tarihi yapılar ve yeşil alanlar, güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

O anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.

#4
Foto - Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi

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