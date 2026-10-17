Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı: Kültür Yolu Festivali Başladı!

“MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ OLACAK” Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin’imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir.” dedi. Festivalin, Mardin’i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Akkoyun, “Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.