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Gündem Gazeteci Ece Sevim’in ‘Akit Gazetesi’ üzerinden İmamoğlu yorumu viral oldu
Gündem

Gazeteci Ece Sevim’in ‘Akit Gazetesi’ üzerinden İmamoğlu yorumu viral oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazeteci Ece Sevim, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasını değerlendirirken Akit Gazetesi'nin haberlerini ekrana taşıdı. Akit'in İmamoğlu için kullandığı “yolsuzluk tutuklusu” ifadesine dikkat çeken Sevim, gazetenin “Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı” haberinden bölümler okudu. Sevim'in Akit'in üslubuna ilişkin, “Hiç sözünü esirgememiş” şeklindeki yorumu sosyal medyada dikkat çekti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunması devam ederken, gazeteci Ece Sevim'in yaptığı değerlendirme sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'nun savunmasında henüz kamuoyunda “Sarıyer'deki villalar” olarak bilinen iddialara gelemediğini belirterek bir video paylaşan Sevim, değerlendirmesinin önemli bölümünü Akit Gazetesi'nin dava haberlerine ayırdı.

“YOLSUZLUK TUTUKLUSU” İFADESİNİ EKRANA TAŞIDI

Akit'in İmamoğlu hakkındaki haberini ekranda gösteren Ece Sevim, gazetenin kullandığı ifadeye özellikle dikkat çekti.

Sevim, “Akit gazetesi ‘Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’ demiş. Çok da keyif alarak yazıyor, ben biliyorum, farkındayım yani” ifadelerini kullandı.

Ardından Akın Gürlek'in daha önce yaptığı açıklamadan bir kesiti ekrana taşıyan Sevim, mahkeme salonlarında kişilerin makamlarından bağımsız şekilde sanık sıfatıyla muhatap alındığı yönündeki sözlerine yer verdi.

AKİT'İN HABERİNİ AYRINTILARIYLA OKUDU

Sevim daha sonra Akit'in “Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı” başlıklı haberini ekrana getirerek haberden bölümler okudu.

İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasına yönelik Akit'in sert eleştirilerini aktaran Sevim, gazetenin kullandığı “Mahkemede soytarılık yapmış” şeklindeki ifadeye de dikkat çekti.

Akit'in haber dilini değerlendirirken “Akit hiç sözünü esirgememiş” diyen Sevim'in sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

AKIN GÜRLEK'İN SÖZLERİYLE NOKTAYI KOYDU

Videonun sonunda Akın Gürlek'in açıklamalarından bir kesite daha yer veren Ece Sevim, yeniden Akit'in kullandığı tanımlamaya döndü.

Sevim, “Burada da Akit Gazetesi ‘Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’ demiş. Çok da keyif alarak yazıyor, ben de farkındayım” ifadeleriyle videosunu tamamladı.

Ece Sevim'in Akit'in İmamoğlu davasındaki haberlerini ekrana taşıyarak yaptığı değerlendirme kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasına girdi.

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Yorumlar

Vay vay

Yolsuzluk tutuklusu tamam da milletin 800 milyarina çökenler, malı götürenler dışarıda geziyorlar, isimleri bile gizleniyor..Buna adalet mi diyor gazeteci hanımefendi.
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